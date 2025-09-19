¡ÖiPhone Air¡×³«Éõ¤Îµ·¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ë¾åºÇÇöiPhone¤Î³°´Ñ¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æµì¥â¥Ç¥ë¤ÈÇö¤µÈæ³Ó¤â¤·¤Æ¤ß¤¿
»Ë¾åºÇÇö¤ÎiPhone¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone Air¡×¤¬2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£GIGAZINE¤Ç¤âÂ®¹¶¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤º¤Ï³°´Ñ¤ò¾Ü¤·¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï²áµî¤ÎiPhone¤È¤ÎÇö¤µÈæ³Ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone Air - Apple¡ÊÆüËÜ¡Ë
https://www.apple.com/jp/iphone-air/
¤³¤ì¤¬iPhone Air¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£iPhone Air¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î4¿§¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¢ÌÌ¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¥Ú¥ê¥Ú¥êÇí¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤ÈiPhone Air¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¢¤ÎÃæ¤Ë¤ÏiPhone AirËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¤ËUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¡ÖiPhone¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¸ü»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ü»æ¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÊªÍýÅª¤ÊSIM¥«¡¼¥É¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone Air¤ÏeSIM¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÇÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉâ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone Air¤Î³°´Ñ¤ò¾Ü¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï6.5¥¤¥ó¥Á¤ÎÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£²òÁüÅÙ¤Ï2736¡ß1260¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¡¢ºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï120Hz¡£É¸½à»þ¤ÎºÇÂçµ±ÅÙ¤Ï1000¥Ë¥È¤Ç¡¢²°³°¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ï3000¥Ë¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾åÉô¤Ë¤ÏDynamic Island¤òÅëºÜ¡£18¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥«¥á¥é¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¼¥ëÉý¤ÏÌó1mm¡£
ÇØÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥µ¥é¥µ¥é¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢Apple¥í¥´¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ß¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎFusion¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£¥«¥á¥é¤Ï1¸Ä¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤ò¥¯¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö12¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¸÷³Ø2ÇÜË¾±ó¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥«¥á¥é¼þÊÕ¤Ï²£¤Ë¹¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÉôÊ¬¤Ë¼çÍ×¤ÊÉôÉÊ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å·ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ü¥¿¥óÎà¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄìÌÌ¤ÎUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÏUSB 2.0µ¬³Ê¤Ç¡¢480Mbps¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¤È²»ÎÌÄ´À°¥Ü¥¿¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤È¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÅëºÜ¡£
»ÅÍÍ¾å¤ÎÀ£Ë¡¤ÏÉý74.7mm¡ß¹â¤µ156.2mm¡ßÇö¤µ5.64mm¡£¤¿¤À¤·¡¢5.64mm¤È¤¤¤¦Çö¤µ¤Ï¥«¥á¥éÉôÊ¬¤ò½ü¤¯ÃÍ¤Ç¡¢ºÇ¤â¸ü¤¤ÉôÊ¬¤Ï¼ÂÂ¬¤ÇÌó11.3mm¤Ç¤·¤¿¡£
½Å¤µ¤Ï¼ÂÂ¬164g¡£
¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤«¤Ê¤êÇö¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥éÉôÊ¬¤Ï¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ü¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾åÉô¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¿´¤ÏÃæ±ûÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¾¯¤·ÏÑ¶Ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÏ¤ò¼å¤á¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
»¨¶Ò¤ò¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤â²õ¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µì¥â¥Ç¥ë¤È¸ü¤µ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢iPhone Air(º¸)¤ÈiPhone 16(±¦)¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£iPhone Air¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÇö¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥éÉôÊ¬¤âiPhone Air¤ÎÊý¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¡£
iPhone Air(º¸)¤ÈÂè3À¤ÂåiPhone SE(±¦)¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âè3À¤ÂåiPhone SE¤ÏÈæ³ÓÅªÇö¤¤iPhone¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âiPhone Air¤ÎÊý¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥«¥á¥éÉôÊ¬¤ÎÇö¤µ¤ÏÂè2À¤ÂåiPhone SE¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone 5s(±¦)¤È¤âÈæ³Ó¡£¼ê¤Ç»ý¤ÄÉôÊ¬¤ÏiPhone Air¤ÎÊý¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¡£
iPhone 5s¤Ï¥«¥á¥é¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥éÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ë¤ÈiPhone 5s¤ÎÊý¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¡£
iPhone 4s(±¦)¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£iPhone Air¤ÎÇö¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤â´Þ¤á¤ë¤ÈiPhone 4s¤ÎÊý¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¡£
µì¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone¤ÈÈæ¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢iPhone Air¤Ï¥«¥á¥éÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ë¤ÈºÇÇö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ê¤Ç»ý¤ÄÉôÊ¬¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤ÆÇö¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£iPhone Air¤ÎÇö¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¿¨¤Ã¤¿ºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
iPhone Air¤Î256GB¤ÏÀÇ¹þ15Ëü9800±ß¤Ç¡¢Amazon.co.jp¤Ç¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Amazon.co.jp: Apple iPhone Air (256 GB)¡§»Ë¾åºÇÇö¤ÎiPhone¡¢ºÇÂç120Hz¤ÎProMotion¤òºÎÍÑ¤·¤¿6.5¥¤ ¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊA19 Pro¥Á¥Ã¥×¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢°ì ÆüÃæ»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¨¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼ : ²ÈÅÅ¡õ¥«¥á¥é
iPhone Air¤Î¥«¥á¥éÀÇ½¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¤Ä¤Å¤¯¡ä