東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第4日の16日に行われた男子110メートル障害決勝で、村竹ラシッド（JAL）は13秒18で5位だった。メダルに届かず号泣した日本記録保持者だったが、涙が乾いた後に決勝で見せた“ジョジョ立ち”について説明した。

目指してきたメダルまで0秒06だった。今季世界2位の12秒92という日本記録をひっさげて大舞台に臨んだ村竹は、懸命に世界の強豪を追ったが5位でフィニッシュ。レース直後のテレビインタビューでは、涙が止まらなかった。

「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違っていたんだろうなって。パリ終わってからの1年間、本気でメダル取りに1年間、必死に練習して。本当に何が足りなかったんだろうなって」

テレビのインタビューを終え、やや落ち着いて姿を見せた別の取材エリア。涙が乾いた23歳は、ファンを魅了した“ジョジョ立ち”について説明した。

決勝のスタート前、名前がコールされると、人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」第6部のラスボス「プッチ神父」のポーズを決めていた。

「これをやるよってヒントを出していて」と村竹。自身のインスタグラムで8月末のダイヤモンドリーグ・ファイナルに関する投稿を行った際、BGMに英ロックバンド「ホワイトスネイク」の楽曲を使い、“匂わせ”を行っていたという。

プッチ神父のスタンドが「ホワイトスネイク」というのがその理由。「たぶん分かる人は少なかったと思うんですけど」と笑った日本記録保持者は、「ああいうポーズをするのは大舞台を楽しむおまじないの一つでもあるんで。みんなも盛り上がってくれたし、楽しんでくれたから良かったかな。また決勝いって、やりますよ！」と力強く宣言した。



