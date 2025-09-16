七五三のお祝いにぴったり！パパブブレの彩りキャンディ大特集♡

Craft Candy Theater「パパブブレ」から、七五三のお祝いや記念撮影にぴったりなキャンディが9月18日(木)より全国発売されます。鹿児島睦氏デザインの千歳飴は、うさぎやリスの「寿」と鶴と亀の2種類で、いちごみるくやパインなど人気フレーバーを楽しめます♡ 特別な日を華やかに彩る可愛らしいデザインは、贈り物にもぴったりです。

伝統と遊び心を楽しむ千歳飴

パパブブレの千歳飴（寿／鶴亀）は、職人がひとつひとつ手作りしたプレミアムスイーツ。

寿

鶴と亀

鹿児島睦氏によるオリジナルデザインで、うさぎとリスの「寿」はいちごみるく・ぶどう・コーラ、鶴と亀はパイン・もも・さくらんぼと、子供に人気のフレーバーを組み合わせています。

税込価格は1,650円。BAGタイプは気軽に楽しめる740円で、日常から特別な日まで幅広く利用可能です。

七五三撮影にぴったりのロリポップ

七五三の記念撮影におすすめなのが「7」「5」「3」の数字ロリポップ（いちご・税込1,380円）。鮮やかなレインボーカラーで、着物やドレス、スーツと相性抜群♪

お子様の年齢の数字を手に持つだけで、思い出に残る華やかな一枚を演出できます。特別な日の装いに彩りを添え、写真映えもバッチリです。

思い出に残る七五三キャンディ

パパブブレの千歳飴と七五三ロリポップは、伝統の想いを込めたデザインと子供に人気のフレーバーが魅力♡ 特別な日の記念撮影やお祝いのギフトにぴったりです。

税込1,650円の千歳飴や、手軽に楽しめる740円のBAGタイプ、数字ロリポップ1,380円を揃えて、健やかな成長と幸せを願う七五三を、笑顔いっぱいに彩ってください♪