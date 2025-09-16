エミリン「ありがたーい！」即買い！小田切ヒロも仕事で愛用するプチプラツール
エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『小田切ヒロさんに教えてもらいながらロフトでコスメ爆買いしたら豊作すぎてメイクが楽しみになっちゃった』の動画を投稿。メイクアップアーティストの小田切ヒロさんと共にコスメ“爆買い”の様子を公開してくれました！
■メイクツール
動画内に登場したのはこちら！
アイプチ(R)/ひとえ・奥ぶたえ用カーラー 税込1,650円（公式サイトより）
奥二重や一重のまぶたを押し上げ、根本からまつ毛を立ち上げてくれるビューラー！大松さんは人魚姫をイメージしたという、限定色のマーメイドパープルを購入。
こちらを店内で見つけた小田切さんは「エミリンみたいな二重の人でもめちゃくちゃ綺麗に上がるの」と二重の人にもおすすめアイテムだと紹介。
厚めのまぶたをグッと持ち上げてくれるような仕様について、大松さんは「ありがたーい！」と感心した様子。そして「お買い上げ〜！」とコメントしながらカゴへIN。
小田切さんも「仕事の時もよく使いますよ、日本人のまぶたにはすごく相性がいいです」「お値段もお手頃価格」とお仕事でも使う信頼アイテムだと明かしていました！
■動画もチェック
動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。