品川プリンスホテルの2025年限定クリスマスケーキ♡華やか6種が登場

品川プリンスホテルでは、世界大会優勝経験を持つシェフ・パティシエ長田和也が手掛ける2025年のクリスマスケーキの予約がスタートしました。テーマは「FUNFARE（ファンファーレ）」。華やかな見た目と甘さ控えめの味わいが魅力で、家族や大切な人と囲む時間をさらに特別にしてくれます。今年は6種のケーキが揃い、国際色豊かな品川から新たなホリデー文化を発信します♪

ホワイトベア・シンフォニー

高さ約25cmの大作「ホワイトベア・シンフォニー」（20,000円）は数量限定。

シロクマが奏でるトランペットの音色をイメージし、クマの中に二重の仕掛けを忍ばせた遊び心ある一品です。見た目にも愛らしく、家族で楽しめるストーリー性あふれるケーキです♡

サントノーレやシャンティーシリーズ

「サントノーレピスタチオフランボワーズ」（7,000円・直径約15cm）は5種類の味を楽しめるシューがポイント。

さらに、苺の酸味を引き立てた「シャンティー・フレーズ」（6,300円・約14×13cm）や、チョコとフランボワーズの酸味が絶妙な「シャンティー・ショコラ・フレーズ」（6,300円・約14×13cm）も登場。

2種を一度に味わえる「シャンティー・ドゥミ」（7,000円・約14×13cm・数量限定）は欲張りさんにおすすめです。

タルトシトロンベールバニーユ

直径約10cmのミニサイズ「タルトシトロンベールバニーユ」（4,800円・数量限定）は、ライムとバニラが香る爽やかなタルト。

レアチーズとの組み合わせで軽やかに仕上がり、食後のデザートにもぴったり。見た目の可愛らしさも魅力のひとつです。

心に残るクリスマスを品川プリンスホテルで

品川プリンスホテルのクリスマスケーキ2025は、味わいもデザインも洗練され、特別な時間を演出してくれるラインナップです。

ご予約は9月12日～12月22日まで、数量限定の商品も多いため早めのチェックがおすすめです。

大切な人と囲むテーブルに、笑顔と華やぎを添えるケーキをぜひ選んでみてはいかがでしょうか♪