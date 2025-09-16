猫ちゃんと「だるまさんが転んだ」に挑戦した投稿者さん。うまくできそうでしたが、その結末が反響を呼んでいます。投稿は399万回以上表示され「だるまさんがころんだー！出来る子と出来ない（やらない？）子がいるから貴重ですよ」「どうしてねこってだるまさんが転んだできるんだろう」「これまじで大好きで昔めっちゃやってた懐かしい～」とのコメントが寄せられていました。

【動画：猫と『だるまさんが転んだ』をしてみたら…】

Xアカウント「おかかときんぴら」に投稿されたのは「だるまさんが転んだ」をする猫ちゃん。猫は狩りをするときに獲物に気づかれないように動きます。そのため、飼い主さんが壁に隠れ、ちょっとのぞくというやり方でだるまさんが転んだができる場合があります。

投稿者さんも隠れながらだるまさんが転んだに挑戦したそうです。

ちょっと隠れてのぞいたところ、猫のきんぴらちゃんが最初の位置から投稿者さんに近づいていたそうです。そして、もう一度隠れてのぞいたところ、目の前にきんぴらちゃんがいて、びっくりして叫んでしまったのだそう。

驚いたきんぴらちゃんは逃げて、投稿者さんが驚いた声を聞いて犬のおかかちゃんが駆けつけてくれたのだとか。投稿者さんの予想を上回る速さでゲームが終了したそうです。

猫ちゃんの素早すぎる動きにX民も爆笑

きんぴらちゃんのだるまさんが転んだを見たXユーザーたちからは「狩り上手」「最後の一歩が異様にデカいんですよね（笑）」「そこまで俊敏さを発揮しなくても」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「おかかときんぴら」では、きんぴらちゃんとおかかちゃんの日常が投稿されています。

