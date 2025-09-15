TOKYO MXのゲームバラエティ番組「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」にて、「全世界500万ダウンロードの傑作インディーゲーム『PICO PARK』を大解剖！」が9月16日21時25分から放送される。

世界中で大ヒットした協力型アクションゲーム「PICO PARK」の開発者・三宅俊輔氏が「野田クリの野望」に登場。「揉める」ことすら計算のうち…！？ 野田クリ・しんや・青木のプレイを通じて、大ヒットの法則19カ条を大解剖していく。

後半は三宅氏も交えて楽しくプレイ！のはずが…まさかの作者に罵詈雑言の嵐…！？ いったい何が起きたのか…？

【出演者】

野田クリスタル

しんや

青木マッチョ（かけおち）

三宅俊輔

