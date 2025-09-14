派手色こそ「定番モデルに」服はシンプルでも見違える「王道スニーカーの注目コラボ」

これまでにない「AUTHENTIC」

昨年アレッサンドロ・ミケーレがクリエイティブ ディレクターとして着任後、勢いが止まらないヴァレンティノ ガラヴァーニ。「相反するものの境界線」に着目した2025年秋冬コレクションで注目を集めたのは、ストリートブランド「VANS」との異色のコラボスニーカー。時代や性別、ジャンルの垣根も飛び越えた、見るだけでワクワクできるハイテンションなデザインで登場です。







「見慣れた形なのに新しい」色やパターンの“いい”違和感

VALENTINO GARAVANI and VANS スニーカー（9月12日（金）ヴァレンティノ銀座、Valentino.com、9月19日（金）その他ヴァレンティノ ストアにて発売予定） 各72,600円／ヴァレンティノ ガラヴァーニ（ヴァレンティノ インフォメーションデスク）



50年以上愛され続けるVANSの名作「AUTHENTIC（オーセンティック）」をベースに、チェッカーボード柄やユニークなモチーフを組み合わせたデザインなど、全６柄展開。VALENTINO GARAVANIが創業当時から使用している「Vロゴ」も要所に配置。それぞれのブランドの伝統や背景を感じさせつつ、ミケーレらしい大胆な色やパターンによる斬新なアレンジで、これまでにないデザインが完成。







そのフランクさゆえ、存在感のある色や柄のアイテムとも実は難なくなじむカラースニーカー。面積が小さくボトムでおおうこともできるぶん、さし色としてスタイリングの抑揚づけにぴったり。







発色が強すぎない「スエードの深グリーン」

スニーカー／ニューバランス（ニューバランスジャパンお客様相談室） Tシャツ／スローン（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） 肩に巻いたニット／ル トリコチュール（ビショップ） パンツ／サクラ（インターリブ） バッグ／アダム エ ロペ

手の届きやすい深く落ち着いた色みなら暗いトーンからはみ出ない



カラースニーカーは、アッパーやソールなどにデザイン性のあるタイプを選ぶと幼く見えずスパイスに。スエードとメッシュの素材MIXで、バランスがとりやすい適度な重みがありながら、通気性抜群。







はき慣れたデニムに特別感をプラス

スニーカー／Reebok カーディガン／マルモア（DMC） 白Tシャツ／スローン（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） デニムパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）

ブルーデニムにはトーンを似せたパステルがアクセントに



パープルとイエローのパステル配色とスエードのソフトな風合いがほかにはないデザイン。ほっこりしがちなガムソールも、全部淡色のコーディネートにとってはベストな締め役に好転。







似合う服が分かれば「選びも失敗しない」

