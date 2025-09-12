夫の「サウナ行っていい？」の一言。また嘘かも、と疑う私は、心が狭いですか？【ママリ】

夫が嘘をついていて…

聞いてください（ ; ; ）





旦那は毎週土曜の夜はスポーツしに出かけてます。

さっき帰りにサウナに行ってもいいか？ってLINEがありました。



昨年末、飲み会の後に、そのスポーツをしている仲間内でデリヘルを利用しようとなったらしく、数人がラブホでデリヘルを呼んだみたいです。もちろん1人一部屋ずつです。旦那は、デリヘルに連絡して部屋まで入ったけど、その後酔い覚めた？らしく、キャンセルしたと言っていました。

その時に、飲み会の後サウナに行ってくると、嘘をつかれていた経緯があります。仲間内のLINEを偶然見てしまい発覚、問い詰めた結果、謝られました。妊娠後期だったのもあり、すごく嫌な気持ちになりました。



その出来事以来、サウナに行きたいと言われたのは初めてですが、ラインでいってもいい？と聞かれた瞬間、嫌な思い出が蘇ってしまいました。しかも、よりによってそのメンバー。笑



無神経すぎじゃないですか？わたしが心狭いんですか？しかも、なんでこころよくいいよって言ってくれないのかと、逆ギレされて、結局、なら行かないと言って、家にいます。気まずい。



でもその気持ちを吐き出すと、目の前で泣きそうで言えない。誰かに聞いて欲しいけど、こんなこと言える人もいなくて、吐き出させてもらいました。

サウナに行くと嘘をついて風俗を利用しようとした夫に不信感が残るのは無理もありませんよね。しかもまた同じメンバーで全く同じ状況であれば行かせたくないと思うのは当然ではないでしょうか。夫は逆ギレしてしまったようですが、投稿者さんの気持ちをもう少し考えてほしいものです。



はっきり自分の気持ちを伝えられたら楽かもしれませんが、現実ではなかなか難しいですよね。

裏切った過去がありながらも身勝手な言動をする夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

全然心狭くないし無理です326;

デリ呼んでお金払うだけ払って

キャンセルなんてするはずないし

そもそもサウナっていってそういうこと

しときながら、またサウナって

ワード出てきたのキモすぎます（笑）

行かせなくて正解です🫶🏻

無神経ですよ…

同じメンバーで嫌な気持ちになった出来事があるのに、何が快く言いよって言ってくれないだよ、

当たり前じゃね？じゃないですか？

泣いちゃえばいいじゃないですか…

それだけ嫌だったんだって

わかってくれませんかね？

旦那さん無神経ですね🥲うちも初期に飲み会終わりヘルス行かれて、その後発覚。その友人達との集まりは私の許可なく行かない。(当分行かせません)お小遣い減額などそれが嫌なら離婚と泣いて話しました。



デリのキャンセル話を追求しなかっただけ有難く思えよって感じですよね……自分のやった事棚に上げて快くいいよって言ってくれないの？

だと？は？そうさせたの誰だよ。って💦本当に嫌だった事、離婚話し出してでも(しないにしても)言った方が効きます！

夫は自分の過ちをとっくに過去のものとして考えているようですが、投稿者さんが受けたショックを考えれば簡単に許せないですよね。サウナと聞いただけでフラッシュバックしてしまうのは、夫がそれほどのことをしたということです。



投稿者さんは、言っても分かってくれないのではないかと考えているようですが、夫には自分のやってしまったことに真剣に向き合ってほしいですね。

