¡¡¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢²¤½£ºÆ¿¯¹¶¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤È¤Î¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×¤Ç£²£°¡¢£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±¡¢£²£²Æü¡Ë¤Î£Ò£Ð£×¥¹¥Ú¥¤¥óÂç²ñ¡¢£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦£÷£Ø£÷»²Àï¤¬·èÄê¡£º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë»î¹ç¿ô¤ÎÁý²Ã¤òÍ½¹ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î»î¹ç¤òÂÔË¾¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¤Ê¤¼ÆâÆ£¤ÎÁªÂò»è¤Ë¹ñÆâÃÄÂÎ¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡½¡½¡£
¡¡£··î¤Î±Ñ¹ñ±óÀ¬°ÊÍè¡¢Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥É¥¤¥Ä¤Ç·èÄê¡£¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢ÆâÆ£¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥«¡¼¥×¤Î±þ±ç¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¶ÛµÞ¾·½¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µå¾ìÆâ¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤òµ¼Ô¤Ë¤¿¤«¤Ã¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤â¥É¥¤¥Ä¤â¹Ô¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¤½¤³¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¡£Ç¯Æâ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥¶¼èÆÀ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á²¤½£¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼õ¤±¤ëÊý¿Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Öº£²ó¤ÎÆüÄø¤Î¼þÊÕ¤ÇÂ¾¤Ë¤â»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Íè·î¤Ï²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢¤¢¤¿¤ê¤ÇÆþ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡´õÂå¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤ÇÆâÆ£¤Î»ë³¦¤Ë¹ñÆâ¥Þ¥Ã¥È¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£Æü¸½ºß¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Þ¤¿ÌÀÆüµ¯¤¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï£±£¹Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¡Ö¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿ÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¹ñÆâ¤Î¥ê¥ó¥°¤À¤Èº£¤Î¤È¤³¤í¿·ÆüËÜ°Ê³°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤â°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤³¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ËÂ¾¤ÎÁªÂò»è¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð³¤³°¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤Ç¸«¤»¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¹ñÆâÂ¾ÃÄÂÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïà°ãÏÂ´¶á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆâÆ£¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¶¡¢£±£¹Ç¯´Ö¤Ç»¶¡¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â£´¤«·î¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Øº£¡Ù¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÆâÆ£¤¬Ëè»î¹ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆü¡¹ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ²¶¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÑëÆá¤ËÀ¸¤¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡´ÑÀï¤ò½ª¤¨¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤Î¤«£¶·î¤Ë½¢¿¦¤·Â¨Æü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤³£Ñ¡×¤Ø°ÜÆ°¡£Â¿Âç¤ÊÀëÅÁ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸µ½¾¶È°÷¤Ë¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¤ò£²È¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡£¤Û¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤È²¶¤Ë£±£²£²£°±ßÊ§¤Ã¤Æ¡£¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï²¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÂå¶â¤ò¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥«¥Ä¥¢¥²¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤Èµ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡£