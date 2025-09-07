この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「退職代行モームリ」が本当にあったヤバい退職理由50選の動画を公開。
退職代行サービスに実際に寄せられた“重すぎる退職理由50件” を紹介し、ブラック企業の実態や驚くべきハラスメントの数々について語った。

パワハラ・セクハラ・モラハラ、そして常識外れの規則が存在していることを明かし、「飲み会や社長プレゼントの強制的な集金」や「理不尽な暴行や暴言」など、聞くだけで背筋が凍る実態が次々と読み上げられた。

また一方で、「依頼者側の“自己都合”な退職理由もある」とし、「パリ五輪を観に行くため辞めたい」等のケースも紹介。
「ブラック企業が2割、依頼者に非があるのが2割、残りの6割は会社と本人の“すれ違い”が多いため、どちらが悪いか単純に決められない。」とまとめた。

最後に、「動画内で紹介したのはあくまで氷山の一角。」と語り、「ブラック企業を淘汰してくことを目標に自分たちは活動を続ける」と決意を述べ、「重い話が続きましたが、これが実際にあった退職理由です」と動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:10

Part.1紹介
02:42

?プレゼント代は社員から強制徴収
03:53

?有給1日でボーナス5万減・5日で降格
04:14

?患者への嫌がらせを放置し笑う職場
05:00

?複数の従業員に「明日から来なくていい」
06:08

?妊娠した職員に「この人は仕事より家族を選んだ」
06:28

?アルバイトから暴言を連呼され血尿・鬱を発症
07:08

?病気でも「ロキソニン飲んで気合で出勤しろ」
07:46

?休憩30分なのに2時間分引かれる
08:06

?汗をかく・ミスするだけで「薬物やってる？」
08:24

?過去に自○者を出した会社
09:36

Part.2紹介
11:32

?「次ミスしたら○す」と同僚経由で脅される
11:59

?倒れるまで退職が認められない
12:19

?盗聴器のある職場で働きたくない
12:53

?上司が「ここでズボン下ろしたらどうする？」発言
13:09

?社長から「妊娠8ヶ月みたいな腹」と公開侮辱
13:22

?上司の下ネタ「俺Mだから叱ってほしい」
14:14

?辞めるなら賠償金1000万請求すると脅迫
14:52

?子どもの耳をつかむ・手首をガムテで縛る教育現場
15:19

?上司から「どんなAV見る？」とセクハラ質問
15:45

?赤字80万を自分の売上から引かれた
16:14

?業務中のケガに「嘘つけ、労災は出せない」発言
16:53

Part.3紹介
19:47

?飲酒運転を許容する運送会社
20:09

?「彼氏いるからすぐ妊娠する」と噂される
20:20

?迷惑な言動を注意すると「俺はギリギリを生きる男だ」
21:05

?30km走らされる地獄の研修合宿
21:54

?「辞めたら家族ごとぶっ○す」と脅迫
22:22

?怒ると車やテレビを破壊する社長
22:47

?歴代一のセクハラ発言集「ラ〇ホ行こう」「下着何色？」...etc
23:59

?院長の「やっぱり独身の若い子はいい」発言
24:22

?37万円の備品購入を強要
26:08

?事務所の皆は家族、仲良くできなければ○す。
26:30

Part.4紹介
28:54

?タイムカード改ざんや社員を平手打ちする上司
29:58

?社長飲み会の強制参加
30:49

?残業代が支店長次第で消える
31:18

?コロナだったら困るから病院行くな
31:44

?辞めるなら今までの給料返せ
32:16

?退職者の机に盛り塩を置く職場
33:24

?同業他社に転職したら家燃やす・〇すと脅迫
33:52

?弁護士を使っての脅迫や人格否定
34:03

?上司が怒鳴り散らし「女なんだから」発言
34:38

?社員から「初めて会った時から嫌い。底辺の人間。」
35:36

Part.5紹介
36:59

?生理痛・熱中症は甘えと叱責
37:53

?「排水溝掃除ブラシ＝入れ歯洗浄ブラシ」の歯科医院
38:33

?キスや下半身の写真を送るよう強要された(男性退職者)
39:06

?「2~30万でエ〇チしたい」と社内パパ活の提案
40:29

?大量に酒を飲まされて関係を結ばされた
41:23

?上司に抱擁された翌朝「子供できれば良かったのに」
41:38

?○ね・ゴミ・ポチって言ったらワンと言え
41:56

?包丁を喉に突きつけられる
43:13

?生命保険をかけて自殺しろ
47:15

番外編：依頼者都合の退職理由×3
47:43

?パリオリンピックを見に行くため
48:20

?大寝坊をかましたため
48:39

?客のベンツをぶつけたから
50:46

まとめ

