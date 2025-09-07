この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「もう無理…」本当にあった驚愕の退職理由を50選公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「退職代行モームリ」が本当にあったヤバい退職理由50選の動画を公開。

退職代行サービスに実際に寄せられた“重すぎる退職理由50件” を紹介し、ブラック企業の実態や驚くべきハラスメントの数々について語った。



パワハラ・セクハラ・モラハラ、そして常識外れの規則が存在していることを明かし、「飲み会や社長プレゼントの強制的な集金」や「理不尽な暴行や暴言」など、聞くだけで背筋が凍る実態が次々と読み上げられた。



また一方で、「依頼者側の“自己都合”な退職理由もある」とし、「パリ五輪を観に行くため辞めたい」等のケースも紹介。

「ブラック企業が2割、依頼者に非があるのが2割、残りの6割は会社と本人の“すれ違い”が多いため、どちらが悪いか単純に決められない。」とまとめた。



最後に、「動画内で紹介したのはあくまで氷山の一角。」と語り、「ブラック企業を淘汰してくことを目標に自分たちは活動を続ける」と決意を述べ、「重い話が続きましたが、これが実際にあった退職理由です」と動画を締めくくった。