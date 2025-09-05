贅沢クリーム350％♡チョコパイから新作ショコラ味「生 チョコパイ」発売

ロッテのロングセラーブランド「チョコパイ」から、新しいチルドデザート「生 チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」が登場します。しっとりケーキとコク深いチョコクリームを贅沢にサンドし、パリッとしたチョコレートでコーティング。クリームは従来比350％(※1)で、ご褒美にぴったりの濃厚な味わいです。さらに今回は、フランス生まれの人気キャラクター「リサとガスパール」とのコラボレーションパッケージも♡9月12日(金)から全国で発売されます。

贅沢仕立ての生 チョコパイ

「生 チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」は、フランス伝統菓子をイメージした濃厚な味わいが特長。

しっとりふんわりのチョコケーキに、コクのあるチョコクリームを従来の350％(※1)でサンドし、外側はパリッとチョコレートで包まれています。

チョコパイ史上最高のクリーム量(※2)で、チルドならではの贅沢な食感を楽しめます。

【バーガーキング®新発売】総重量453g！刺激的な超大型バーガーが登場

リサとガスパール限定デザイン

発売25周年を迎えた人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボしたデザインは全4種類。

生 チョコパイを持つイラストやフランスを感じさせるアートが描かれ、見た目からも心ときめく仕上がりです♪

持ち歩きやすいサイズ感で、忙しい合間のおやつにもぴったり。フォークやスプーンを使わずに食べやすい点も嬉しいポイントです。

濃厚ショコラとキュートな世界観を楽しんで♡

「生 チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」は、チョコレート好きも絵本ファンも心惹かれる特別な一品。

たっぷりクリームとしっとりケーキの贅沢な味わいに加え、リサとガスパールの限定デザインでギフトや自分へのご褒美にも最適です。

フランスのエスプリを感じる濃厚なショコラ体験を、ぜひ手に取ってみてください。