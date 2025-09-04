ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤¬½é¤ÎÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÌöÆ°¡ÖÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤¿¡×¡¡À¤ÂåNo.1¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¡Äº£¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼¡Âè¡×
±ºÏÂDFº¬ËÜ·òÂÀ¤¬¸ø¼°Àï¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎDFº¬ËÜ·òÂÀ¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¤¿9·î3Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤ÎÂè1Àï¤Ç¸ø¼°Àï¤Ç¤Î½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾È½¤Ë°ã¤ï¤Ì¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º¬ËÜ¤Ïº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¡£º¸Íø¤¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÂç³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦É¾È½¤ÎÃæ¤Ç±ºÏÂ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤òÅÓÃæ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤µ¤ò·ç¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢DF¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤Èº£µ¨²ÃÆþ¤ÎDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤¬2Ëç´ÇÈÄ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢±ºÏÂ¤Îº£µ¨ÆüÄø¤¬¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë¤è¤ê¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤äÅ·¹ÄÇÕ¤¬¥·¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ7·î°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÃÙ¤é¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç7·î¤ËDF°æ¾åóÕÀ¸¿Í¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Èº¬ËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ÏÎ¾³°¹ñ¿ÍDF¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤Æ3ÈÖ¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤«¥â¥Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¸½¼Â¤â¸«¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î9Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ê¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÂçÉý¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¤¿ÀîºêÀï¤ÇËÜÍè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¤äÁê¼ê¤Î·ä´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»¯¤¹¤è¤¦¤Ê¶¯µ¤¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡¢¼õ¤±ºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÁê¼ê¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¤¿¡£¼«¿È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ä»ý¤ÁÌ£¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤â½Ð¤»¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·ë²Ì¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ê¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Î¼éÈ÷¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¥¯¥í¥¹¤Ø¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁ°Êý¤Ø¤ÎÄÙ¤·¤â¸«¤»¤¿¡£¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤¬Á°È¾ÅÓÃæ¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç»î¹çÃæ¤Ë¥Ü¥¶¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°ÍÉ¤Ê¤¯¡ÖÁêÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¥Ü¥¶¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÆ±¤¸¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÆÃ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»î¹ç¤Î¤Û¤Ü¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¡Ø¾¡¤Á¤·¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Èµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤ÎÉé½ý¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤â¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»î¹ç¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü1Æü¤ÎÎý½¬¤òÂçÀÚ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë