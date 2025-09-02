コメダの月見は″とろ〜り卵″と″ほっこり栗″のダブルで楽しめる！季節限定の7商品が登場

全国のコメダ珈琲店は、2025年9月3日から「お月見祭」がスタート。7つの季節限定商品を販売します（一部店舗を除く）。

2つの"月見"で、秋ならではのおいしさを堪能

毎年好評の『お月見フルムーンバーガー』を中心に、秋の味覚「栗」を使用したデザートやドリンクなど、7つの季節限定商品が登場します。

・お月見フルムーンバーガー

コメダ珈琲店秋の風物詩が、今年も変わらぬおいしさで帰ってきます。月に見立てたエッグオムレツとチーズ、ハンバーグ、レタスを、コメダ珈琲店自慢の大きなバンズで挟んだ一品です。トマトのほどよい酸味と玉ねぎの甘味のバランスが絶妙なソースで、奥深い味わいになっています。

辛子マヨネーズを使用していますが、辛子抜きに変更できます。また、使用しているチーズは加熱処理済みです。

価格は770円〜840円。店舗によって異なります。

・お月見フルムーンてりやきバーガー

『お月見フルムーンバーガー』のてりやき味も登場します。コメダ珈琲店自慢の大きなバンズに、エッグオムレツ、特製てりやきソース、ハンバーグ、レタスを挟み、マヨネーズをトッピング。とろ〜りとしたエッグオムレツが甘じょっぱい特製てりやきソースとマヨネーズに絡み合い、まろやかなコクと深みのある味わいを楽しむことができます。

価格は770円〜840円。店舗によって異なります。

『お月見フルムーンバーガー』、『お月見フルムーンてりやきバーガー』のエッグオムレツは加熱加工し、半熟のような食感を再現しています。

・お月見シロノワール キャラメルマロン

秋の味覚をたっぷり楽しめる、栗のシロノワールです。あたたかいデニッシュに、やさしくとろけるマロンクリームをかけ、ソフトクリームの上にはキャラメルソースとクッキーをトッピング。栗の甘さに、キャラメルのコクとクッキーのサクサクした食感が重なり、やさしく香ばしい味わいです。

『コメダ特製おぐらあん』の追加トッピングもおすすめです。栗の甘さと、おぐらあんのほっこりした風味が重なり、一層秋らしさを感じることができます。

価格は880円〜940円、ミニサイズ680円〜740円。店舗によって異なります。

トッピングのコメダ特製おぐらあんは120円。

・お月見クロネージュ キャラメルマロン

栗のクロネージュも登場します。ほろ苦いココアバウムクーヘンに、マロンクリーム、ソフトクリーム、キャラメルソースをまとわせ、香ばしいクッキーをトッピングした一皿です。味わいの重なりや食感の変化を楽しむことができます。

『コメダ特製おぐらあん』をトッピングして、味の変化を楽しむのもおすすめです。

価格は730円〜790円。店舗によって異なります。

トッピングのコメダ特製おぐらあんは120円。

『お月見シロノワール キャラメルマロン』（ミニサイズ含）と『お月見クロネージュ キャラメルマロン』のソフトクリームはホイップクリームに変更できません。

・お月見ジェリコ スイートマロン

"のむ、たべる、まぜる"でお馴染みの『ジェリコ』にも、秋限定のマロン味が登場します。

ホイップの上にトッピングしたマロンクリームは、まるでモンブランケーキのようなビジュアル。クリーミーなマロンドリンクに、コーヒージェリーのほろ苦さが良いアクセントになっています。

価格は640円〜880円。店舗によって異なります。

・お月見オーレ スイートマロン

マロンドリンクとコク深いコメダ珈琲店のコーヒーが調和し、栗のやさしい甘みを引き立てるまろやかな味わいのオーレです。ホイップの上にトッピングしたマロンクリームを混ぜると、よりいっそう栗の風味を感じることができます。

価格は590円〜830円。店舗によって異なります。

・純栗ぃむ

毎年好評の、シンプルかつ味わい深いモンブランです。スポンジの土台とホイップの上に、マロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングした、栗のおいしさが詰まった一品。この季節だけの特別な味わいです。

価格は530円〜590円。店舗によって異なります。

商品について詳しくは、公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部