柴犬の“やべー顔”がトレンド入り!?「こんな顔、実写で見たことない」「怖すぎる」の声【作者に聞く】
コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者であるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、普段は会社員として働く傍ら、3人の子どもたちの母親業と、柴犬の兄蔵くんと妹子ちゃんの母親業もこなす漫画家で、二刀流ならぬ三刀流…いや四刀流のパワフル母さんだ。Instagramでも育児の気づきや柴犬あるあるをコミックエッセイで発信しており、多くの読者の共感を呼んでいる。
柴犬兄妹を飼い始めたユウコトリトリさんは、子犬ならではの粗相やパワフルさに戸惑いながらもそれを上回る幸せを感じて生活していた。しかし、以前から柴犬兄弟のケンカ問題に頭を悩ませていた。以前よりはマシにはなってはきているのでこのまま見守っていこうかと思っていたが、ケンカはしないに越したことはないので、予防接種のついでに動物病院の先生に相談してみたという。
相談の結果「『ああー、ナルホド』と納得せざるを得ないお答えをいただきました。秒で納得しましたね」という作者のユウコトリトリさん。本エピソードのころ、2匹はまだ1歳児でしたが、現在は2歳となり現状を聞いてみたところ「まだまだケンカは日常茶飯事ですね。今も変わらず妹子から突っかかっています。ただ、流血沙汰になるほどの激しいケンカは減った気がします。少しは大人になったのかもしれません」と教えてくれた。
Instagramに犬たちが本気でケンカをする際のインパクトある1枚が投稿されると、フォロワーたちはおおいに震え上がったり「やべー顔の柴犬がマジでヤバかった」「やべー顔が想像以上だ！入れ歯が飛んでいきそう」「やべー顔した柴犬が2匹も？」とコメント欄が賑わったという。およそ動物の写真に寄せられるコメントとは思えないワードが飛び交い、もはやコメント欄がカオス状態だという。
いつもかわいい動物の写真で癒やされている人も、動物には興味ないという人も、幅広い層に一見の価値がある写真になっている。そんなフォロワーたちから大好評のコミックエッセイ「カエル母さん」をぜひ1度読んでみて欲しい。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
