毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開するアデランスは、GMSで展開する女性用レディメイド・ウィッグ（既製品）ブランド「スワニー by フォンテーヌ」、「ルネ オブ パリス by フォンテーヌ」のショップにおいて、新ブランド「Clevia（クレヴィア）」からトップピース「GMT01」と「GMT02」を4月10日に発売する。

新発売のトップピース「GMT01」と「GMT02」は、前髪から後頭部あたりまでのボリューム悩みや気になる分け目をカバーする部分ウィッグ。「GMT01」は頭頂部からつむじ後方までをカバーする大きめの縦長ベースが特長で、広範囲のボリューム不足に悩む人やウィッグが初めての人にも安心感のある商品になっている。「GMT02」は、髪のお悩み部分が比較的狭い範囲の人にも使用できるサイズ感で、前髪の生え際から頭頂部の白髪、ボリュームに悩む人におすすめ。

「クレヴィア」は、Cle（鍵・フランス語）＋Vie（人生・フランス語）を組み合わせた造語で、「日常を少し良くする鍵」、「より良い日々へ向かう“選択の要”」となる存在でありたいと願い、名付けた。GMSブランドの中でもハイエンドな位置づけのブランドになっている。

商品特長は、前髪側のベースが波型形状のため、毛が前髪に自然になじむ。毛を植えるネットはメロンのような編目が特長の「メロンチュール」を採用した。形や大きさが不均一な網目に毛材を結びつけるため、毛植えの間隔・位置・方向が分散し、毛が多方向へ流れやすくなっている。毛割れしにくく、ふんわりとした自然なボリューム感を演出し、ウィッグが初めての人でも取り入れやすい、快適な使用感を追求した。

「GMT01」では、GMSで展開する商品のなかでも大きいLサイズのベースは、18cmの奥行があり、頭頂部からつむじ後方までを覆う安心感のあるウィッグ。分け目が目立つ頭頂部から、毛が割れがちな後頭部まで、ふんわりカバーする。

「GMT02」は、ウィッグが初めての人も扱いやすく、ほどよいMサイズのベースで、前髪の生え際から頭頂部の白髪カバー、ボリューム、ハリ・コシを求める人に最適となっている。

［小売価格］

GMT01：9万9000円

GMT02：12万1000円

（すべて税込）

［発売日］4月10日（金）

アデランス＝https://www.aderans.co.jp