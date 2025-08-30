ホッフェンハイムvsフランクフルト スタメン発表
[8.30 ブンデスリーガ第2節](ライン・ネッカー・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 13 ベルナルド
DF 34 ブラディミール・ツォウファル
DF 35 アルトゥール・シャベス
MF 7 L. Avdullahu
MF 17 ウムト・トフムク
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
FW 11 フィスニク・アスラニ
FW 19 ティム・レンペール
FW 29 バズマナ・トゥレ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 5 オザン・カバク
DF 21 A. Hajdari
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 10 ムハンマド・ダマール
FW 24 D. Mokwa
FW 33 マックス・モアステット
監督
クリスティアン・イルツァー
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 17 エリェ・ワイ
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 29 ニール・エンクンク
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
