[8.30 ブンデスリーガ第2節](ライン・ネッカー・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ホッフェンハイム]

先発

GK 1 オリバー・バウマン

DF 2 ロビン・フラナーチ

DF 13 ベルナルド

DF 34 ブラディミール・ツォウファル

DF 35 アルトゥール・シャベス

MF 7 L. Avdullahu

MF 17 ウムト・トフムク

MF 27 アンドレイ・クラマリッチ

FW 11 フィスニク・アスラニ

FW 19 ティム・レンペール

FW 29 バズマナ・トゥレ

控え

GK 37 ルカ・フィリップ

DF 5 オザン・カバク

DF 21 A. Hajdari

DF 22 アレクサンダー・プラス

DF 25 ケビン・アクポグマ

MF 6 グリシャ・プレメル

MF 10 ムハンマド・ダマール

FW 24 D. Mokwa

FW 33 マックス・モアステット

監督

クリスティアン・イルツァー

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ

MF 20 堂安律

MF 42 ジャン・ウズン

FW 17 エリェ・ワイ

控え

GK 33 イェンス・グラール

DF 2 E. Baum

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 24 オーレリオ・ブタ

DF 29 ニール・エンクンク

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 15 エリス・スキリ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります