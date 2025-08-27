今週のオーケーは「防災ストック」にも使える缶詰やレトルト商品がお得。《8月25日スタート》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

関東地域（清瀬店は除く）が対象の8月25日号から、一時的に安く仕入れることができた"さらにお買い得な商品"を一部ピックアップして紹介します。

今週もお得がぎっしり！

今週は、ストック買いしたい商品が多数値下げ中。防災の観点からまとめて買っておきたいアイテムも勢ぞろい中です。

●DONBURI亭 中華丼 160ｇ×3食メーカー希望小売価格711円のところ、3.6割引の454円に。親子丼 180ｇ×3食、牛丼 120ｇ×3食も同じ価格です。

●もぎたてコーン（缶詰）200ｇ×3缶メーカー希望小売価格826円のところ、6.3割引の301円に。食塩無添加コーンも同じ価格です。

●日本のさば 水煮（缶詰）190ｇ商談時使用売価513円のところ、5.9割引の209円に。味噌煮・味付 醤油味も同じ価格です。

●カゴメ 基本のトマトソース 295ｇ商談時使用売価286円のところ、3.2割引の193円に。

●エリエール トイレットティッシュー コンパクト（シングル・ダブル）各8ロール商談時使用売価1128円のところ、5.1割引の547円に。

食品はもちろん、トイレットペーパーなどもお得に買えるので、このタイミングにストック買いをしてみては。

※画像は公式サイトより。

※価格はすべて会員現金払い（税込）です。