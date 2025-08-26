【双子座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では計算ができないです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
天邪鬼になることの怖さみたいなものがわかっている時です。手放したくないものを素直に追いかけていくでしょう。その思いは伝わることが多いようです。仕事や公の場では周囲の人達のレベルの低さに悩むことがありそうです。価値観の違いを感じてしまうことも多々あるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
作戦立てて動くつもりでも、結局はなりふり構わない行動を取ってしまうことになりそうです。キャラクターや考えを偽ることができず、良くも悪くも自が出てしまうでしょう。シングルの方は、世間をあまり知らない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの子供っぽさに少し疲れています。
｜時期｜
9月4日 観察をする ／ 9月5日 環境が悪くなる
｜ラッキーアイテム｜
バニラアイス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞