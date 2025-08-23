この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が警告！自社株買いバブルの裏に潜むリスク「全体的な経済成長を圧迫する可能性」

YouTubeチャンネルで経済・金融の最新トピックについて語る実業家のマイキー佐野氏が、「株価上昇に飛びつくと失敗します。今回の米国株上昇が喜べない理由とは」と題し、米国株が大幅に上昇する中で、その背景にある“自社株買い”について独自の視点から解説した。



佐野氏は冒頭、「やったー！自社株買いが増えてるからわーい！って言っている人もいれば、実際全体的な経済成長、圧迫してる可能性もあったりとか、混乱してる可能性とか、見通しがついてない場合にも自社株買いがあったりとかするので」と、表面的な株価上昇に安易に喜ぶことの危うさに触れた。



現在、米大手企業ではJ.P.Morgan、Bank of America 、Morgan Stanley、Apple、Googleなどが積極的に自社株買いを実施し、「自社株買いを行ってバランスシートを拡大させてアメリカの株上昇させようっていうのを促してるっていうのが今の状況」と現況を説明。2025年には米国全体で1.1兆ドルを超える過去最大規模の自社株買いが予測されており、これが株価を下支えしている大きな要因の一つだと語った。



しかし佐野氏は、「自社株買いを行いすぎたりすると、結果としてこの投資だったりとか成長戦略に使える金額っていうのが制約されちゃったりとかもする」とデメリットを指摘。過去の研究や事例を紹介し、「長期的な企業価値の向上とかじゃなくて、短期的な株価上昇を狙う行動は投資家の信頼を逆に損ねる場合もありますよ」と慎重な姿勢を示した。その一方で、米国の多くの大企業が余剰資金の使い道として自社株買いを選んでおり、「関税などの外部要因で設備投資や新規事業に踏み切れない企業が、結局資金を自社株買いに回している実情」も明かしている。



また、Berkshire Hathaway のウォーレン・バフェット氏のように、「景気が悪い時に自社株買いしない」という企業も存在すると紹介。「どちらが正しい判断なのかは今は分からない」と冷静な見方を提示した。



動画の締めくくりで佐野氏は、「実際自社株買いはプラスだけじゃなくてマイナスもありますよ」と、視聴者に改めて自社株買いに対する多角的な視点の重要性を訴えた。