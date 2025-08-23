落語家の月亭方正（57）が23日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。長年出演する日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の名物企画について「本当に嫌やった」と明かした。

方正は1989年にスタートした「ガキ使」に第2回から出演。ナイツ塙宣之から「『やめへんで〜』ってもうやってないんですか？最近。『ガキの使い』で。あれ俺大好きで」と質問を受けた。

方正の番組卒業をめぐるコント企画で、最後に「ガキの使いを〜やめへんで〜！」とひっくり返すのがおなじみの展開。方正は「あれもね、14年、15年やったんです。15年ぐらい。笑っちゃいますよ。あの空気もそうやし、あとでやめへんの分かってんのに粛々とやっていくっていうね」と笑った。

ガキ使ファンは多く、落語会でも「『笑ってはいけない』また復活しないんですか？ とか言われるんですけど」としつつ、「方正さん、あれ大好きなんですよって言われるのが、『やめへんで』。あと『モリマン対決』」と苦笑した。

方正とお笑いコンビ、モリマンのホルスタイン・モリ夫による体を張った対決企画で、土屋伸之が「ゴボウでたたかれたりとか」と大笑いすると、塙も「一生代わりの人いないでしょうね、あんなの。やりたくもないし、やらないでしょうね。誰も」と笑った。

山崎は同企画について「僕本当に嫌やったんです。本当に嫌やって。怖いし、痛いし。怖い痛い、何でやらなアカンねん」と本音を吐露。「モリマンが怖い、とにかく。痛い。しんどい。安い。ギャラも安い。せめてギャラ高くしてくれたら頑張れる。こんだけ頑張って何で全部ダウンタウンやねんみたいな」とぶっちゃけて笑いを誘った。