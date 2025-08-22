「セサミストリートマーケット」のアーティストコラボ第2弾はイラストレーターのオガワナツミさん！無邪気な絵柄がポップな世界観にハマる
カフェ、グッズショップ、ワークショップを複合した世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、アーティストコラボレーション第2弾としてイラストレーターのオガワナツミさんを起用したコレクションが登場！2025年8月21日から、「ARTIST COLLABOLATION -SESAME STREET meets オガワナツミ-」と題したコラボレーションアイテムコレクションの販売がスタートする。
【画像】コラボアイテムを見る
■親子でおそろいコーデが楽しめるアートTシャツ
シンプルなスタイルに映える、パキッとした鮮やかな配色とユーモアあふれるイラストが魅力の「オリジナルアートTシャツ」(キッズ各4620円、大人各5940円)は、キッズサイズが100と120、大人サイズがMとLのそれぞれ2サイズ展開。グラフィックは、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アーニー＆バート、オスカーの全5種類あり、ベースのカラーとイラストのコントラストが際立つよう計算されたカラー展開となっている。
■キッズ向けの秋アイテムで季節の先取りを！
秋口に着られるスウェットは2点。いずれもキッズアイテムで、やんちゃなスタイルを演出できそうだ。
「【キッズ】オリジナルアートスウェットプルオーバー」(各5940円)は、胸元にキャラクターのワンポイント刺しゅう、そでにはブランドロゴをあしらったシンプルなクルーネックのスウェットトップ。ニュートラルなオフホワイト(クッキーモンスター)やチャコールグレー(アーニー＆バート)と、アクセントカラーのイエロー(エルモ)やブルー(ビッグバード)と、選ぶ色によって着こなしの印象がガラリと変わるアイテムだ。
もう一方のスウェットは、フードがついた「【キッズ】オリジナルアートフーディー」(各6930円)。バックにコラボアートを大胆にプリントし、フロントにはラフなタッチのブランドロゴ刺しゅうがあしらわれている。オフホワイト(エルモ)、グレー(オスカー)、チャコールグレー(クッキーモンスター)と、色展開はとびきり大人っぽいけれど、無邪気なイラストがキッズのストリートスタイルを盛り上げてくれる。
■コラボアートをいつも眺めたいなら小物がおすすめ
オガワナツミさんが描いた「セサミストリート」のキャラクターたちが気に入った！という人は、「オリジナルアートポストカード」(各242円)と「オリジナルアートステッカー」(各440円)が狙い目。ポストカードはメッセージを添えてグリーティングカードとして使うほか、フレームに入れてインテリアに飾ってもよさそう。ステッカーはスマホやパソコン、ファイルのカバー、さらには子どものヘルメットやボトルにぺたりと貼って、思い思いのアレンジを楽しんで！
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット 」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、さらにはオフィシャルオンラインストアにて購入可能。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
