【ちはやふる】第7話のみどころ到着！ 原菜乃華と優希美青よりコメント到着
本日8月20日（水）よる10時から放送となる日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。第6話の放送直前に月浦凪役の原菜乃華と、花野菫役の優希美青からコメントが到着した。
＞＞＞あらたに公開された第7話の場面カットなどをチェック！（写真12点）
第7話では、ついに全国大会の東京都予選が開幕する。
東京から全国大会に出場できるのは2校だけ。実力で劣る梅園かるた部は他校のデータを収集するため、藍沢めぐる（當真あみ）らが出稽古に出かけることになった。が、よりによって瑞沢高校に潜入してしまった新入生・八雲力（坂元愛登）が、スパイ容疑で捕まってしまった。
一方、月浦凪（原菜乃華）が、かるたを始めたきっかけを語る。それは、綾瀬千早（広瀬すず）との出会い、そして幼馴染だっためぐるとの苦い思い出でもあり……。
そして、ついに運命の東京予選が開幕。開会式には、名人・綿谷新（新田真剣佑）が登場する！
めぐるとの過去を語る凪役の原菜乃華は「二人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。映画ちはやふるファンにとっても絶対見逃せない内容となっています」と見どころを語った。
また、第7話では、優希美青が顧問の千早に代わって瑞沢かるた部の面倒をみるOG・花野菫役で登場する。
映画シリーズから続投となる優希美青は「そして、なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！ 相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたら嬉しいです」とコメントしている。
東京都予選が開幕するなかで過去を振り返る第7話は今夜10時から放送、お楽しみに。
＞＞＞あらたに公開された第7話の場面カットなどをチェック！（写真12点）
第7話では、ついに全国大会の東京都予選が開幕する。
東京から全国大会に出場できるのは2校だけ。実力で劣る梅園かるた部は他校のデータを収集するため、藍沢めぐる（當真あみ）らが出稽古に出かけることになった。が、よりによって瑞沢高校に潜入してしまった新入生・八雲力（坂元愛登）が、スパイ容疑で捕まってしまった。
そして、ついに運命の東京予選が開幕。開会式には、名人・綿谷新（新田真剣佑）が登場する！
めぐるとの過去を語る凪役の原菜乃華は「二人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。映画ちはやふるファンにとっても絶対見逃せない内容となっています」と見どころを語った。
また、第7話では、優希美青が顧問の千早に代わって瑞沢かるた部の面倒をみるOG・花野菫役で登場する。
映画シリーズから続投となる優希美青は「そして、なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！ 相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたら嬉しいです」とコメントしている。
東京都予選が開幕するなかで過去を振り返る第7話は今夜10時から放送、お楽しみに。