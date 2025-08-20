音楽がストレスを減らす

特定の種類の音楽を聴くと猫のストレスが和らぐことが、米国ルイジアナ州立大学の研究でわかりました。ということは、動物病院に連れていくときも音楽をかけることで、猫を落ち着かせることができるかもしれません。これは猫の飼い主にとって朗報ですね。

同大学獣医学部のRonald Kohさんらは、動物病院で受診中の猫にさまざまな種類の音楽を聴かせ、猫の生理や行動がどのように変化するかを研究しました。

音楽は感情と肉体に影響を及ぼします。ストレスの多い出来事に直面したあとで音楽を聴いた場合のコルチゾール値（別名「ストレスホルモン」）は、静かな環境にいるよりも速いペースで減少しました。コルチゾール値の低下は、ストレスと不安の減少を示しています。

音楽のストレス治療効果は、心的外傷後ストレス障害（PTSD）に悩む退役軍人や、2型糖尿病患者、アルツハイマー病患者など、さまざまな状態の人々を治療するために応用されています。がん治療やPETスキャンなどの診断を受ける患者のストレス軽減法としても、音楽が用いられています。

同時に、ストレスに直面したとき、音楽の種類によって異なる生理学的反応を引き起こすことも知られています。ある研究では、ストレスの多い出来事に直面した被験者が、クラシック音楽または自分の好みの音楽を聴いた場合、静かに過ごした人よりも早く回復することがわかりました。

猫が好む音楽は…？

では猫にとって最適な音楽は、何でしょうか。

Kohさんらの研究では、獣医師による健康診断の際にゴロゴロ音や鳴き声など「猫のために作成された音楽」を聴いた猫は、音楽なしで診察を受けた猫や、クラシック音楽を聴いた猫と比べて、身体的にも精神的にもストレスが軽減されたことがわかりました。

この実験には10歳以下の猫20匹が参加し、2週間間隔で3回の獣医師による診断を受ける形で実施されました。その様子はビデオに録画されています。

猫たちは無作為にグループ分けされ、「猫のゴロゴロ音など、猫に特有の音を交えた音楽を20分間聴かせる」「クラシック音楽を20分間聴かせる」「音楽なし」の3パターンでその反応を観察したのです。

その結果、猫は安静時の脈拍数に近いリズムの音楽を好むこと、そして猫特有の音や、鳴き声の音域内の周波数の音を好むことがわかりました。

さらに研究者たちは猫から血液を採取し、ストレスの尺度となる「好中球リンパ球比」を測定しました。同時にストレスの度合いを行動で測定するために、猫が診察室に入った時、キャリーバッグから出す前、身体検査中、そしてキャリーバッグに戻されたときの様子を観察し、評価しました。

その結果、「猫のために作成された音楽」を聴いた猫は、クラシック音楽を聴いた猫や何も聴かなかった猫と比較して、ストレス関連行動が少ないことが示されました。しかし3つのグループの猫たちの血液を比較したところ、生理的なストレス反応に差は見られませんでした。

この結果について研究者たちは、音楽に接した時間が短かったためではないかと考えています。

音楽を取り入れて、健康な毎日を

おもちゃやキャットタワーを用意したり、鳥の動画を見せたりすることは、猫のストレス行動や、尿路に関する問題を軽減することがわかっています。これに加えて「猫特有の音楽」を生活に取り入れることで、猫の不安を和らげることができるのだと考えられます。

こうした音楽の効果は、猫が暮らす自宅にとどまりません。診察室で猫に特有の音楽を流すことで、獣医師は質の高いケアを提供できる可能性もあるのです。

今回の実験は短時間の猫のストレスに焦点を当てていましたが、Kohさんらは「長期の入院の際に、猫特有の音楽を聴かせることで行動や生理に与える影響」を調査することも提案しています。

なお、この研究結果は2019年に「Journal of Feline Medicine and Surgery」に掲載されています。

出典：Cats Are Calmed by Cat-Specific Music