エレコム株式会社は、個性の異なる電動エアダスターを8月19日（火）に発売した。ハンディタイプとパワー重視タイプの2製品。

どちらもUSB Type-Cで充電するコードレスタイプ。逆さでの噴射も可能で、片手での操作を想定している。

ハンディファンとしても使える「AD-ALB03BK」

ポケットに収まるという小型のエアダスター。機材についたホコリなどを吹き飛ばすエアダスターとしての使い方のほか、ノズルを外すとハンディファンとしても使用できる。

最大風速は約60m/秒。風力切替は3段階。

モーター負荷、電池の温度異常、過充電・過放電などを感知すると停止する機能も備えている。

ハンディ掃除機にもなる「AD-ALC02BK」

風速：約9m/秒～60m/秒 作動音：約62～82dB バッテリー：リチウムイオン電池（2,500mAh×2本） 連続作動時間：約10～210分 充電時間：約3時間30分 材質：ABS樹脂 外形寸法：約57×36×137mm（ノズル除く） 重量：約220g（ノズル除く） 内容物：電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USBケーブル 直販価格：9,980円

噴射だけでなく吸引機能も備えた製品。アタッチメントを付けるとハンディ掃除機としても利用でき、ホコリが舞い上がらないため製品撮影などでの活用にも向いている。吸い込んだゴミは、水洗い可能なダストボックスにたまる。

風量の調整は無段階。最大風速は約55m/秒。

吸引モード時に使用可能な4種類のノズルが付属する。

風速：約20m/秒～約55m/秒 作動： 約55～80dB 吸引力：約800～1,400Pa バッテリー：リチウムイオン電池(4,000mAh×2本) 連続作動時間：約10～140分 充電時間：約3時間 材質：ABS樹脂 外形寸法：約70×40×140mm（ノズル除く） 重量：約280g（ノズル除く） 内容物：電動エアダスター本体、ダストボックス、クリーナーノズル、ブラシ付きノズル、大口径噴射ノズル、エアノズル、USBケーブル 直販価格：1万2,800円