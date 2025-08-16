テレビ初出演のニューカマーから初優勝を狙うベテランまで、100名の音楽のプロに選ばれた精鋭24名が集結！ＭＣ出川哲朗がおくる“リアルガチ”な歌まねバトル！

テレ東では、8月23日（土）夜6時30分から、出川哲朗MCの人気シリーズ「音楽のプロ100人がガチ審査！いま本当に似てる歌まねランキング」を放送！進行役は中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）、スタジオゲストには、清水ミチコ、水森かおり、今井マサキ、新妻聖子、西山智樹、前田大輔、原口あきまさ、神奈月の8名が登場します！



今回の放送では、350人以上の歌まね自慢がオーディションに参加し、音楽のプロ100人による審査を経て、男女それぞれTOP12に入った歌まねの精鋭がスタジオに集結！しかし、なんとスタジオで歌声を披露できるのは、ランキングのTOP10に入った人のみ！11位と12位の人は、せっかくスタジオに来たのに歌えない…という、過酷なサバイバル・バトル形式でお届けする、おふざけ無しの歌まねガチバトル！

MC出川哲朗も思わず「可哀想すぎるよ～！」と叫んでしまうほどのドキドキな展開…果たして、誰がステージに立ち、誰が涙をのむのか！？

「家族のために絶対に優勝したい！」「苦労をかけた親に恩返しがしたい！」――。テレビ初登場のニュースターから、悲願の初優勝を狙うベテランまで、出場者それぞれの想いが交錯するステージにご注目ください！



男女それぞれの栄冠を手にするのは誰なのか？そして、感動のフィナーレとは！？

≪出演者コメント≫

■出川哲朗

今までのこの番組のテイストとは違う感じになったんですけれども、非常に面白かったですね。あと、やっぱ歌っていうのはすごい力を持ってんだなっていうのを本当にひしひしと思わされました。スタジオで泣いちゃう方とかもいたりして。感極まるシーンもあったんですけど、まあそんなことよりも、もうこの番組のルールが厳しすぎる！みんな日本全国から集まってるんですよ、ものまねのプロの人たちが。それがね、なんと恐ろしいことに、放送されない人が4人もいるという恐ろしいルールですよ。誰ですか、このルールを考えたのは！ただ、こんなこと言っちゃだめだけど、そのルールがあったおかげでドキドキして面白かったです（笑）。



■清水ミチコ

ものすごく楽しかったです。あと、感動しました。今回はお笑いを封印して、真面目に歌唱力でものまねの勝負をするっていうことで「大丈夫かな？」と思っていたんですが、ものすごく感動するというか、一青窈さんの『もらい泣き』の歌まねに、本当にもらい泣きしそうになりました。本当に泣いてる人もたくさんいて、歌ってすごいんだな・ものまねってすごいんだなって思いました。



■水森かおり

いやもう感動しましたね。もう、ものまねとか歌まねを超えてますね。魂の歌声、皆さんの体から発せられるあの歌声に心揺さぶられて。歌手として色んなことを勉強させていただいた時間でした。感動しました。やっぱ歌ってすごいですね。歌の力っていうのも感じたし、皆さんのその実力も。いや、いっぱい泣いたし、お腹よじれるぐらい笑ったし（笑）。さだまさしさんの『道化師のソネット』を真似された方にはグっときましたね。あの、無垢な歌声というか…真っ白・真っさらなあの歌声がストレートにグっときて号泣してしまいました。



■今井マサキ

この番組は純粋に楽しませていただける番組なんで、心の底から笑ったし、感動したし、本当に楽しかったです。エンタメに振り切ってるものまねから、突き詰めたものまで幅広いんですけど、今までなんで出てなかったんだっていう人がすごく多くて。クオリティが上がりすぎててびっくりしますね。ものまねというものが一つの本当にエンターテインメントとして、格がだいぶ上がってますね。



■西山智樹・前田大輔

前田：皆さん、歌がすごい上手い！

西山：本当かっこよかったですね。ものまね番組ってお茶の間で楽しく見てた側だったんですけど、今回もうガチものまねということで。いや、もうあんな人間ドラマ見るとは思わんかった。

前田：こんなに感動するんだっていうのが。

西山：本当にオーディション思い出したよね。いや、マジで。

前田：なんかもう、胃がキリキリしながら見てはいましたね（笑）。

西山：どっちの気持ちも分かるからね。特に最後の方は。

前田：すごいレベルの高い戦いだからこその感じではあったけど、今回見れなかった方も配信で見れるから。

西山：いやもう、ぜひ皆さんのパフォーマンスを見てほしいですね。



■神奈月・原口あきまさ

原口：すごいね。

神奈月：あの、何がすごいってね、この番組は他のものまね番組と違って忖度がない（笑）。

原口：本当、仰る通り（笑）。

神奈月：だって、もうものまね何十年やってるプロの人もいれば、1年目・2年目の人もいれば、あるいは素人の方、一般の方、初めてテレビでものまねをする人も。むちゃくちゃだけど、ちゃんとプロが審査する。

原口：めちゃくちゃですよ。 それがまた新しいっすよね。

神奈月：オーディション来なくてよかった、俺たち（笑）。

原口：まだ、もともと僕らはオーディション受けちゃいけない人種なんですが、僕ら、おふざけチームなので（笑）。

神奈月：今回、マジでブレイクする子が俺の中では3、4人は見つかったね。

≪番組概要≫

【タイトル】 「音楽のプロ100人がガチ審査！いま本当に似てる歌まねランキング」

【放送日時】 2025年8月23 日（土）夜6時30分～8時54分（関東ローカル）

【放送局】 テレビ東京、テレビせとうち、TVQ九州放送

【配信】 全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶TVer：https://tver.jp/series/srkyxdv0st

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/monomanegeinin/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7



動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr



<配信オリジナル>

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)、テレ東公

式 YouTube にて配信。放送後にも配信限定コンテンツを公開予定。

▶テレ東公式YouTube：https://www.youtube.com/user/TVTOKYO

【MC】 出川哲朗

【進行】 中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）

【ゲスト】 清水ミチコ、水森かおり、今井マサキ、新妻聖子、西山智樹、前田大輔、原口あきまさ、神奈月 （※順不同）

【出演】 瀬戸つよし、ビューティーこくぶ、Mr.シャチホコ、レッツゴーよしまさ、NASUMI、松浦航大、リトル清宮、Rocky石井、杉野ひろし、あべたけし、さよさよ、鈴木ワタル、荻谷峻、ミラクルひかる、鈴木みずほ、SARI、よよよちゃん、しおたん、カトリーナ陽子、REINA、れいりん、大村唯維、橋爪奈菜、ななみなな、足立莉音 （※順不同）

【音楽のプロ】 天童よしみ、秋川雅史、堀内孝雄、米良美一、hitomi、松崎しげる、小野正利、しらスタ、彌勒忠史、加藤いづみ ほか（※順不同）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/monomanegeinin/

【公式X】 https://x.com/txmonomane

@txmonomane

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@txmonomane_official

@txmonomane_official