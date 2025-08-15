¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û»³Íü³Ø±¡¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×±¦ÏÓ¡¢¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤¬¼¨¤·¤¿¶Ã¤¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡¡¡ÖÆüËÜµå³¦¤ÎÊõ¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½
¡Ö²øÊª¡×¤¬¤½¤ÎÄ¹¤¤Â¤ò¤Î¤Ü¤ê³¬ÃÊ¤Ë¤«¤±¡¢¤°¤¤¤Ã¤ÈÁ´¿È¤ò¹â¤ß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡¿»³Íü³Ø±¡£²Ç¯¡Ë¤Î¿Ê²½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡£¸·î11Æü¡¢»³Íü³Ø±¡ÂÐÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Î¹Ã»Ò±à£²²óÀï¡£»³Íü³Ø±¡¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄ¤Ï£¶²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢°ì»à»°ÎÝ¤«¤éº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸ÖÅÄ¤Î¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï»³Íü³Ø±¡¤¬½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢£¶ÂÐ£²¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú"Åê¤²²°"¤«¤é"Åê¼ê"¤ØµÞÀ®Ä¹¡Û
½éÀï¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¹¥Åê¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å100¥¥í¡£¸ÖÅÄ¤Îµð¶í¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³Íü³Ø±¡¤ÎµÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤¬¡ÖÆüËÜµå³¦¤ÎÊõ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ÖÅÄ¤¬Åê¤¸¤¿ºÇ¹âµåÂ®¤Ï147¥¥í¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÇºÇÂ®152¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯±Ç¤Ã¤¿¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢½Õ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ»Ì©¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÈÅÄ·ò¿ÍÉôÄ¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÁªÈ´¤ÏÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¸ÖÅÄ¤À¡Ù¤ÈÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁªÈ´¤Ï½ÕÀè¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤ò²õ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ø¤Þ¤Àº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È²æËý¤·¤Æ¡¢£²Ç¯²Æ¤¯¤é¤¤¤«¤éÀèÈ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡¢£²Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤À¤Ã¤¿¡£¸ÖÅÄ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£µåÂ®¤Ï¾ï»þ140¥¥íÁ°¸å¤ËÍÞ¤¨¡¢»þ¤Ë¤Ï½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¡¢140¥¥íÂæÃæÈ×¤Î¹äÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¸ÖÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£¸å¤í¤Ï£³Ç¯À¸¤¬ÀäÂÐ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÎÏ¤ò¤º¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤âÂÎÎÏ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£¸³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ´¶¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¶²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÖÅÄ¤ÎÅêµå¤«¤é¤Ï¡ÖÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥à¥·¥ã¥é¤µ¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸ÖÅÄ¤¬Ã¥¤Ã¤¿»°¿¶¿ô¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸ÖÅÄ¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½Õ¤Þ¤Ç¤Î¸ÖÅÄ¤¬¡ÖÅê¤²²°¡×¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²Æ¤Î¸ÖÅÄ¤Ï¡ÖÅê¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸ò¤¨¡¢ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡££¶²ó1/3¤òÅê¤²¡¢Åê¤¸¤¿µå¿ô¤Ï80µå¡£ÀÐ¶¶¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸ÖÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¸ÖÅÄ¤ÎÅêµå¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½Õ¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸ÖÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö²Æ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡¢¡ÊµÈÅÄ¡ËÉôÄ¹¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤è¤ê¤âÀª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÈÅÄÉôÄ¹¤Ï¡¢¸ÖÅÄ¤Ë¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ò´«¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÂÎ¤òÀª¤¤¤è¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿»þ¤ÎÈèÏ«´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢Èà¤ÏÂÎ¤¬ÂçÊÁ¤Ç¡¢Ìî¼ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤È¥»¥Ã¥È¤Î£²¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¤È¾åÇØ¤Î¤¢¤ë¸ÖÅÄ¤À¤¬¡¢ºò½©¤ÎÅê¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Î³ÑÅÙ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢µÈÅÄÉôÄ¹¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«Î©¤Æ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÖÅÄ¤Ï³ÑÅÙ¤è¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¿Ê±¿Æ°¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µå»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤ÇÎ¥¤»¤ë¡£¤À¤«¤éÂÎ´¶°Ê¾å¤Ë¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡Åê¼ê¡¦¸ÖÅÄ¤Ï½çÄ´¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ÖÅÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¤ÆóÅáÎ®»Ö¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡Û
¡¡ÂÇ¼Ô¡¦¸ÖÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ï£´ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£¤ä¤äÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï£³ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÂÇ½ç¤Ï¡¢£·ÈÖ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ÆóÅáÎ®»ÖË¾¤Î°Õ»Ö¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸ÖÅÄ¤Ï¼ó¹Î¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£MAX¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÖÅÄ¤ÎÆóÅáÎ®»ÖË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÈÅÄÉôÄ¹¤Ï¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µÈÅÄÉôÄ¹¤ÏÂÇ¼Ô¡¦¸ÖÅÄ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤Ù¤¥¾¡¼¥ó¤¬¹¤¯¤Æ¹Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¿¶¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿µå¤À¤±¿¶¤ê¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×
¡¡Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ëÂç´ï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£»³Íü³Ø±¡¤Î»ØÆ³¿Ø¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸ÖÅÄ¤ÎÆóÅáÎ®°éÀ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿º£²Æ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÈâ¤¬³«¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤È¤¤¤¦µå³¦¤ÎÊõ¤ò¸«¼é¤ë²Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£