秋の味覚が詰まった「世にもおいしいチョコブラウニー」新作登場！

秋の訪れと共に登場する、オールハーツ・カンパニーの「世にもおいしいチョコブラウニー」新作が話題です。2025年8月18日から販売開始の『パンプキンパイ』と『スイートポテトタルト』は、秋の味覚を贅沢に楽しめるブラウニーとして注目されています。これらのブラウニーは、甘みとザクザク感が絶妙に融合した新フレーバーで、秋のおやつタイムをより一層特別なものにしてくれます。

秋の味覚が詰まった2種類の新作ブラウニー



「世にもおいしいブラウニー」シリーズから、秋らしいフレーバーが新登場しました！「パンプキンパイ」と「スイートポテトタルト」を再現したこのブラウニーは、どちらも季節限定。

パンプキンパイは、かぼちゃの風味と2種類のチョコが絶妙に調和。スイートポテトタルトは、甘みのあるさつまいもペーストがほっくりとした秋の味わいを引き立てます。

どちらも税込194円で販売中です。

ティータイムにぴったりなブラウニー



秋のティータイムにぴったりな「世にもおいしいブラウニー」は、手軽に楽しめるスイーツとして、日常のおやつにもぴったり。

特に、フレーク入りのチョコチップがザクザクとした食感を楽しませ、飽きずに最後まで楽しめます。秋の風味をたっぷりと感じられるこのブラウニーは、ぜひティータイムにどうぞ！

パッケージもエレガントで、ギフトにもおすすめです。

秋のご褒美にぴったりなブラウニー



「世にもおいしいブラウニー パンプキンパイ」や「世にもおいしいブラウニー スイートポテトタルト」で、秋の味覚を堪能しながら贅沢なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか？

税込194円で、この秋限定の味わいを楽しめるので、ぜひお見逃しなく♡ちょっとした自分へのご褒美にもぴったりです♪この秋、心もお腹も満たされること間違いなし！