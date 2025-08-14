この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『探偵事務所PIO』に公開されたショート動画「【浮気調査】1.子供を預け、繁華街へ….」。

映像は依頼者の妻の、震えるような告白から始まる。

「私のせいかもしれない。いやいや…あ～、やっぱり私のせいかもしれない」



夫は家事も育児もこなす“理想のパパ”だった。だが、最近になって子供を実家に預ける機会が増え、スマホを肌身離さず持つようになったという。

妻の中で膨らむ違和感を、探偵の尾行が確かめることになった。



午後5時、対象者は子供を実家に預け、その足で最寄り駅へ。

「尾行開始します」

探偵は冷静に報告を続ける。

「○○駅で下車しました」

カメラは男の背中を見失わない。



やがて探偵がつぶやく。

「誰か待っているのかな？」

駅前の人混みの中、その答えが姿を現す瞬間が近づいていた――。



この後、本編では二人が向かった先と、妻の想像を超える真実が明らかになる。

果たして“完璧パパ”の裏の顔とは何だったのか――。



