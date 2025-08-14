この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『探偵事務所PIO』に公開されたショート動画「【浮気調査】1.子供を預け、繁華街へ….」。
映像は依頼者の妻の、震えるような告白から始まる。
「私のせいかもしれない。いやいや…あ～、やっぱり私のせいかもしれない」

夫は家事も育児もこなす“理想のパパ”だった。だが、最近になって子供を実家に預ける機会が増え、スマホを肌身離さず持つようになったという。
妻の中で膨らむ違和感を、探偵の尾行が確かめることになった。

午後5時、対象者は子供を実家に預け、その足で最寄り駅へ。
「尾行開始します」
探偵は冷静に報告を続ける。
「○○駅で下車しました」
カメラは男の背中を見失わない。

やがて探偵がつぶやく。
「誰か待っているのかな？」
駅前の人混みの中、その答えが姿を現す瞬間が近づいていた――。

この後、本編では二人が向かった先と、妻の想像を超える真実が明らかになる。
果たして“完璧パパ”の裏の顔とは何だったのか――。

YouTubeの動画内容

00:00

【浮気調査】1.子供を預け、繁華街へ….

