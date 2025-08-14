【浮気調査】「私のせいかもしれない…」揺れる妻の胸中
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『探偵事務所PIO』に公開されたショート動画「【浮気調査】1.子供を預け、繁華街へ….」。
映像は依頼者の妻の、震えるような告白から始まる。
「私のせいかもしれない。いやいや…あ～、やっぱり私のせいかもしれない」
夫は家事も育児もこなす“理想のパパ”だった。だが、最近になって子供を実家に預ける機会が増え、スマホを肌身離さず持つようになったという。
妻の中で膨らむ違和感を、探偵の尾行が確かめることになった。
午後5時、対象者は子供を実家に預け、その足で最寄り駅へ。
「尾行開始します」
探偵は冷静に報告を続ける。
「○○駅で下車しました」
カメラは男の背中を見失わない。
やがて探偵がつぶやく。
「誰か待っているのかな？」
駅前の人混みの中、その答えが姿を現す瞬間が近づいていた――。
この後、本編では二人が向かった先と、妻の想像を超える真実が明らかになる。
果たして“完璧パパ”の裏の顔とは何だったのか――。
【浮気調査のことならピ・アイ・オにお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼株式会社ピ・アイ・オ
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
映像は依頼者の妻の、震えるような告白から始まる。
「私のせいかもしれない。いやいや…あ～、やっぱり私のせいかもしれない」
夫は家事も育児もこなす“理想のパパ”だった。だが、最近になって子供を実家に預ける機会が増え、スマホを肌身離さず持つようになったという。
妻の中で膨らむ違和感を、探偵の尾行が確かめることになった。
午後5時、対象者は子供を実家に預け、その足で最寄り駅へ。
「尾行開始します」
探偵は冷静に報告を続ける。
「○○駅で下車しました」
カメラは男の背中を見失わない。
やがて探偵がつぶやく。
「誰か待っているのかな？」
駅前の人混みの中、その答えが姿を現す瞬間が近づいていた――。
この後、本編では二人が向かった先と、妻の想像を超える真実が明らかになる。
果たして“完璧パパ”の裏の顔とは何だったのか――。
【浮気調査のことならピ・アイ・オにお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼株式会社ピ・アイ・オ
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります