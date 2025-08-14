¥Þ¥óU¿·¥æ¥Ë¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡90Ç¯Âå×Ç×Ê¤Î°ìÃå¡Ä¾Ò²ð¤Ë²«¶â´üOBÅÐ¾ì¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡ª¡×
¥Þ¥óU¤Î¿·¥æ¥ËÈ¯É½¤Ë¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î3rd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾Ò²ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ç¥£¥ß¥È¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÈ¯¾Í¤ÎÉðÆ»¤Ç¤¢¤ë¶õ¼ê¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î3rd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Á´ÌÌ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¼Ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤Ë²«¿§¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¼ó¸µ¤äÂµ¤Ë¥¯¥é¥Ö¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î±ï¤ËÀÄ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1990Ç¯Âå¤Î²«¶â´ü¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ä¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Îµ²±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤¬¼ç±é¤·¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»ÑÀª¤òÀâ¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿OB¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Î®¤À¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²«¶â´ü¤Ø¤Î²óµ¢¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡ª¡×¡Ö¥¯¥é¥Ö¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤âºÆ·ú¤À¡ªµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¼°¡×¡Ö¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¡×¡Ö¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ¡ª¡¡¿¿¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃ£¿Í¡ª¡×¡Ö¥«¥ó¥È¥Ê¤¬¥«¥ó¥Õ¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð´°àú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡ª¡×¡Ö¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë