実業家のマイキー佐野氏が明かす“資産家だけが儲かる”米国株の衝撃仕組み 『これで株が上昇してるなら良くね？』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeで公開された「裏側がヤバい。米国株を大化けするために実はこんな方法があります」にて、実業家のマイキー佐野氏が登場。米国株がここ数年で驚異的な成長を続けている理由として、一般にはあまり知られていない“富裕層優遇”の税制やファンド運用の裏側を自身の経験と見解を交えて語った。
佐野氏は、米国市場での盛り上がりについて、「株式を上層させたいのであれば、富裕層を優遇した方がいいよねってのがあるんですよ。いっぱいお金持ってるから」と指摘。特に、アメリカの税制法351条がもたらす税制優遇措置に注目し、「値上がりした資産をETFに組み込むことで、キャピタルゲイン税を回避できる。これが税金の繰り越しを可能にし、資産運用を継続できるんです」と具体例も交えて説明した。
これにより、「ETF内での株式移動は課税対象にならない。だからキャピタルゲイン税を発生させず、ポートフォリオをどんどん調整できる」という米国ならではの“富裕層のため”の運用テクニックを明かしている。
一方で佐野氏は「この仕組み自体が富裕層とか機関投資家にとってはものすごい魅力的な戦略なんですけど、これが広がりすぎると公平性が問われる」とも強調。税収減や一般投資家がアクセスしづらい“キャピタルゲインのブラックホール”現象に触れつつ、「結局、お金持ってる人がガンガン投資してくれるほうが、市場の動きが安定するし、株価も上がりやすい。僕はこの運用方法いいんじゃないかなっていう風に思ってます」と独自の価値観を披露した。
自身のビジネス経験を交え、「金があればいきなり解約しないし、大きな額を一気に動かせる。お金のない人に優遇与えてもクレーム増えるだけ」と“富裕層を優遇する合理性”を繰り返し力説。最終的には「富裕層じゃない人たちもこうやって恩恵を受ける可能性がある。アメリカ全体が成長していくのであれば」と語り、一般投資家にも一定のチャンスがあることを強調。
終盤では、「万が一アメリカに住んでる方とかいたら、ぜひこの優遇使ってもいいんじゃないかな」と呼びかけ、動画を締めくくった。
佐野氏は、米国市場での盛り上がりについて、「株式を上層させたいのであれば、富裕層を優遇した方がいいよねってのがあるんですよ。いっぱいお金持ってるから」と指摘。特に、アメリカの税制法351条がもたらす税制優遇措置に注目し、「値上がりした資産をETFに組み込むことで、キャピタルゲイン税を回避できる。これが税金の繰り越しを可能にし、資産運用を継続できるんです」と具体例も交えて説明した。
これにより、「ETF内での株式移動は課税対象にならない。だからキャピタルゲイン税を発生させず、ポートフォリオをどんどん調整できる」という米国ならではの“富裕層のため”の運用テクニックを明かしている。
一方で佐野氏は「この仕組み自体が富裕層とか機関投資家にとってはものすごい魅力的な戦略なんですけど、これが広がりすぎると公平性が問われる」とも強調。税収減や一般投資家がアクセスしづらい“キャピタルゲインのブラックホール”現象に触れつつ、「結局、お金持ってる人がガンガン投資してくれるほうが、市場の動きが安定するし、株価も上がりやすい。僕はこの運用方法いいんじゃないかなっていう風に思ってます」と独自の価値観を披露した。
自身のビジネス経験を交え、「金があればいきなり解約しないし、大きな額を一気に動かせる。お金のない人に優遇与えてもクレーム増えるだけ」と“富裕層を優遇する合理性”を繰り返し力説。最終的には「富裕層じゃない人たちもこうやって恩恵を受ける可能性がある。アメリカ全体が成長していくのであれば」と語り、一般投資家にも一定のチャンスがあることを強調。
終盤では、「万が一アメリカに住んでる方とかいたら、ぜひこの優遇使ってもいいんじゃないかな」と呼びかけ、動画を締めくくった。
関連記事
実業家・佐野氏「中国の弱みがいずれ強みに」自前で石油掘削、“驚異的投資”で見せる国家戦略
実業家・マイキー佐野が断言！Googleを裏で操る男「デミス・ハサビスはAIの核心」
実業家 マイキー佐野氏「半導体、好調の裏に“気付きたくない”巨大リスク」サプライチェーンの複雑性指摘
チャンネル情報
マイキー佐野です経済・金融・投資・経営・最新の研究やニュースなど様々なテーマについて、ズバズバ切り込んで話していきます〜2021年より最新の学術理論、経営学、経済学、社会学を紹介するYouTube「マイキーの非道徳な社会学」を開始現在はアカデミズム関係者・経営者・投資家・学生が参加するビジネススクールも運営