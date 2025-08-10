青藍泰斗がトレンド入り「読み方気になってた」

第107回全国高校野球選手権大会は9日、第3試合で青藍泰斗（栃木）と佐賀北が対戦した。試合にはサヨナラで敗れたものの、SNSでは「青藍泰斗」がトレンド入り。特徴的な名前に「めっちゃ読み方気になってた」「四文字熟語のような名前」「スポーツ漫画のキャラみたいな校名」と注目を受けていた。

この日、初回に1点を先制し、その後も互いに点を取り合い、4回に4-4の同点になった。以降は投手戦が続き、9回になっても決着がつかず。延長タイブレークに突入するとサヨナラ負けを喫した。

葛生から2005年に改名。同校のホームページによると、故事「旬子・観学編」出典による出藍の誉れ「青は藍より出でて、藍より青し」からとった青藍と、「泰山北斗」の略である泰斗を合わせて命名された。1990年以来35年ぶりの出場で改名後は初の甲子園だった。

ド派手な青ユニホームだけでなく、高校名も話題に。「読み方も字面もカッコいい！」「青藍泰斗……初めて聞いた」とコメントが集まった。（Full-Count編集部）