京王プラザホテルのオクトーバーフェストでビール旅♪

クラフトビール好きにはたまらない♡京王プラザホテルでは、2025年9月1日～10月31日の期間、毎年人気の「オクトーバーフェスト2025」を開催します。国内外の個性豊かなビールが味わえるだけでなく、ホテル館内8店舗を巡りながら最大16種のクラフトビールを飲み比べ♪各店舗オリジナルのペアリング料理や、限定の「ひろばゑーる」など、今だけの味をじっくり堪能してみて。

最大16種のクラフトビールを巡る

京王プラザホテル館内8店舗では、ブルックリンや常陸野ネスト、スプリングバレーなど国内外の人気ブルワリーのビールが勢ぞろい。

ラウンジ、バー、レストランでそれぞれ異なるクラフトビールと、専属シェフが手がけたペアリングメニューを味わえます。

スタンプラリーも同時開催されており、全店制覇でオリジナルギフトやパイントビールのプレゼントも♡飲み比べながら巡るホテルステイは、ビール好き女子にぴったり！

話題の「ひろばゑーる」は数量限定！

昨年登場して話題を呼んだ京王プラザホテルオリジナルクラフトビール「ひろばゑーる」が、今年はさらに進化！Vol.2とVol.3の2種類が登場し、360本限定で提供されます。

Vol.2はハーバルで甘やかな香りのアンバーエール、Vol.3はホワイトエールベースのIPAで爽やかな飲み口が魅力。味も香りも妥協なしのこだわりビールは、他では味わえない特別な一杯です。

ホテルメイドのビールカクテルも必見

ベリー来航

価格：2,000円

Earl of Caramel（アール オブ キャラメル）

価格：2,400円

ユニークなビールカクテルも充実！＜ブリアン＞ではベリーリキュールを使った「ベリー来航」、＜オーロラ＞ではバーボン香る「アール オブ キャラメル」など、ここでしか味わえない創作カクテルが並びます。

トロピカル・パナシェ

価格：2,000円

Citrus Ale（シトラス エール）

価格：2,000円

ティーラウンジでは「トロピカル・パナシェ」や「シトラス エール」などフルーツビールも登場。クラフトビール初心者でも楽しめる飲みやすさも嬉しいポイント♪

※写真はイメージです

※上記金額にはサービス料・税金が含まれます

今秋はホテルで大人の乾杯を♡

涼しくなる秋のはじまりに、ホテルで味わうクラフトビール体験はいかが？

京王プラザホテル「オクトーバーフェスト2025」では、最大16種のクラフトビールに加え、限定ビールやペアリング料理、ビールカクテルなど内容盛りだくさん。

おしゃれな空間でおいしい時間を過ごしながら、大人女子ならではの“ビール旅”を楽しんでみてくださいね♡