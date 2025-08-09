【Licca closet series クリアシューズコレクション】 8月中旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Licca closet series クリアシューズコレクション」を8月中旬に発売する。価格は1回300円。

「Licca closet series」のシューズシリーズに、スポーティーなデザインのシューズが登場。半透明で成形された透け感のあるブーツ、厚底スポサン、パンプスがラインナップされている。すべてのシューズに紙箱が付属する。

通常のリカちゃん（対象年齢3歳～）、大人向けのスタイリッシュリカ（対象年齢15歳～）、フォトジェニックリカ（対象年齢8歳～）のいずれのボディでも着用可能。ただし、過去の年代のリカちゃんによっては着用できないものもある。

「クリアブーツ（ホワイト）」

「クリアブーツ（ブラック）」

「クリアスポサン（ホワイト）」

「クリアスポサン（ブラック）」

「クリアスポサン（ブラック）」の使用例

「クリアパンプス（ピンク）」

「クリアパンプス（ブラック）」

(C) ＴＯＭＹ

※人形に密着させた状態で保管しないでください。人形の肌にいろが移る場合があります。