リカちゃんの夏の装いにぴったり！ ガチャ「Licca closet series」より「クリアシューズコレクション」8月中旬登場「厚底スポサン」などがラインナップ
【Licca closet series クリアシューズコレクション】 8月中旬 発売予定 価格：1回300円
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Licca closet series クリアシューズコレクション」を8月中旬に発売する。価格は1回300円。
「Licca closet series」のシューズシリーズに、スポーティーなデザインのシューズが登場。半透明で成形された透け感のあるブーツ、厚底スポサン、パンプスがラインナップされている。すべてのシューズに紙箱が付属する。
通常のリカちゃん（対象年齢3歳～）、大人向けのスタイリッシュリカ（対象年齢15歳～）、フォトジェニックリカ（対象年齢8歳～）のいずれのボディでも着用可能。ただし、過去の年代のリカちゃんによっては着用できないものもある。
「クリアブーツ（ホワイト）」
「クリアブーツ（ブラック）」
「クリアスポサン（ホワイト）」
「クリアスポサン（ブラック）」
「クリアスポサン（ブラック）」の使用例
「クリアパンプス（ピンク）」
「クリアパンプス（ブラック）」
※人形に密着させた状態で保管しないでください。人形の肌にいろが移る場合があります。