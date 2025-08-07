¡Ú8/8¤è¤ê¡Û³§¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤ËµÞ¤²¡ª ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼4ÉÊ¤¬³Ê°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ö8Æü¸Â¤ê¤Î´¶¼Õº×¡×¤À¤¾¡Á!!
¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö²Æ¤Î´¶¼Õº×¡×¤ò2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¡Á8·î15Æü(¶â)¤Î8Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤À¤±³Ê°Â¡ª¡Ö¤«¤Ä¤ä³ä°ú¼Â»Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡×
´ü´ÖÃæ¡¢¿Íµ¤¤Î4ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¡¢¡Ö¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÄê¿©¡×¡¢¡Ö¤ª¤í¤·¥«¥ÄÄê¿©¡×¡¢¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼(ÃÝ)¡×¤Î4ÉÊ¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢Á´ÉÊ150±ß°ú¤¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
Å¹Æâ¤Ç¤Î°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤âÂÐ¾Ý¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡ü¼Â»Ü³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¡Á8·î15Æü(¶â)¤Î8Æü´Ö
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâ¤Î¡Ö¤«¤Ä¤ä¡× ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
ÈÎÇä»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö
¡üÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¦¥«¥ÄÐ§(ÃÝ) 120g¥í¡¼¥¹ ²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê760±ß(ÀÇ¹þ836±ß)¢ª610±ß(ÀÇ¹þ671±ß) ¢¨¤ªÊÛÅö¤ÏÀÇ¹þ658±ß¡£
¡¦¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÄê¿© 120g¥í¡¼¥¹/¤´ÈÓ/¤È¤ó½Á(¾®) ²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê790±ß(ÀÇ¹þ869±ß)¢ª640±ß(ÀÇ¹þ704±ß) ¢¨¤ªÊÛÅö¤ÏÀÇ¹þ691±ß¡£
¡¦¥«¥Ä¥«¥ì¡¼(ÃÝ) 120g¥í¡¼¥¹ ²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê960±ß(ÀÇ¹þ1,056±ß)¢ª810±ß(ÀÇ¹þ891±ß) ¢¨¤ªÊÛÅö¤ÏÀÇ¹þ874±ß¡£
¡¦¤ª¤í¤·¥«¥ÄÄê¿© 120g¥í¡¼¥¹/¤´ÈÓ/¤È¤ó½Á(¾®) ²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê930±ß(ÀÇ¹þ1,023±ß)¢ª780±ß(ÀÇ¹þ858±ß) ¢¨¤ªÊÛÅö¤ÏÀÇ¹þ842±ß¡£
¢¨³Æ¼ï³ä°ú·ô¡¢¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¡£¤ªÊÛÅö¤Ë¤È¤ó½Á¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡£