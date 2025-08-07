¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤«¤é¡¢±ð¤á¤¹á¤ë¡È¶âÌÚºÔ(¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤)¡É¤Î½©¸ÂÄê¥·¥ã¥ó¥È¥ê¡õ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00 ¡Á2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:59Ëø¡Û¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤«¤é¡¢¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È SR¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë ¥¹¥à¡¼¥¹¡×¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤°¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë½©¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤«¤é½©¤é¤·¤¤¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡É¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º
½©¤ÎË¬¤ì¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¶âÌÚºÔ¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¶âÌÚºÔ¤Î³«²Ö»þ´ü¤ÏÎãÇ¯9·îÃæ½Ü¤«¤é10·î²¼½Üº¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡Ù¤«¤é2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È SR¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¡¢¶âÌÚºÔ¤Î¤ª²Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½©¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÉ¼ÔÍÍ¤ËÂç¹¥É¾¤ÎSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡ª
¾ÜºÙ¤Ïµ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§ÈóºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥ì¥¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤ëCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡£
¡ÈRelaxing Bath Time¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡È¥Û¥Ã¡É¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×46´§*¹ ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×ÈÎÇä¿ô3,200Ëü¸Ä*²¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈSR¡×¤Ï¡¢ËÜ²»¤Î¥³¥¹¥áÈãÉ¾»ï¡ØLDK the Beauty¡Ù2024Ç¯7·î¹æ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤ÇAÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡¢ LIPS¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2024 ¾åÈ¾´ü¿·ºî¾Þ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ÉôÌç1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹ 46´§¡§2017Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯7·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ç¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿Îß·×
*² 3,200Ëü¸Ä¡§2025Ç¯7·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ÎCLAYGE¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤âÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë¡£
¹á¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡§¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê
º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤°¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡£¤Þ¤ë¤ÇËþ³«¤Î¶âÌÚºÔ¤Î²Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°Â¤é¤®¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¹áÄ´¡ä
TOP¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ô¡¼¥Á¡¢¥ì¥â¥ó
MIDDLE¡§¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡¢¥í¡¼¥º
LAST¡§¥à¥¹¥¯¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ï¤¸¤±¤ë¹á¤ê¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥Ô¡¼¥Á¤ÈÀ¶ÎÃ¤Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬²Æ¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½©É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¶âÌÚºÔ¤Î´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¹á¤ê¡£¤½¤³¤Ë¥í¡¼¥º¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¿¼¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥à¥¹¥¯¤È¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¤Î²¹¤«¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ëº¢¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÀÖ¤Î°¦¤é¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¶âÌÚºÔ¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¶âÌÚºÔ¤Î²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¡SR¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Á´ÂÎ¤Ëºé¤¸Ø¤ë²Ö¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¡SR¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾ïÉÊSR¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²ÊñÉÕ¤¡Ë
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È
º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ò³ð¤¨¡¢È±¤Ë½á¤¤¤È¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤ëSR¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤¬¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ïÉÊ¤Î1DAY¤ª»î¤·¥µ¥ó¥×¥ë¤¬2ÊñÉÕ¤¤¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¡×¤â¡¢¥à¥¹¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥í¡¼¥º¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¤¤¤¤¹á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤ò»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ì¥¤¤ÇµÛÃå½üµî¡õ¿»Æ©Êä½¤
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È
¥ß¥Í¥é¥ë*³ ¤ò´Þ¤ó¤À2¼ïÎà¤Î¥¯¥ì¥¤À®Ê¬¡Ê¥â¥í¥Ã¥³ÍÏ´ä¥¯¥ì¥¤¡¦¥Ù¥ó¥È¥Ê¥¤¥È¡Ë¤¬¡¢ÃÏÈ©¤äÈ±¤ÎÃßÀÑ±ø¤ì¤òµÛÃå½üµî¡£
µÛÃåÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ì¥¤*⁴ ¤¬¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÌÓ·ê¤Î±ü¤ÎºÙ¤«¤Ê±ø¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê½ü¤¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥í¥ó¶È³¦¤Ç¤âÆÃ¤Ë¾å¼Á¤ÊÀö¾ôºÞ¤È¸À¤ï¤ì¤ëPPT·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¡¢¥³¥³¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó£Ë*⁵ ¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥á¡¼¥¸Êä½¤¤â¼Â¸½¡£
È±¤òÆâÉô¤«¤éÊä½¤¤¹¤ëW¥±¥é¥Á¥ó*⁶ ¤È¡¢Êä½¤À®Ê¬¤Î¿»Æ©¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÆ³ÆþÀ®Ê¬*⁷ ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆâÂ¦¤«¤éµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¤µ¤é¤µ¤éÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*³ ¥ß¥Í¥é¥ë¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¥â¥í¥Ã¥³ÍÏ´ä¥¯¥ì¥¤¡Ê±ø¤ìµÛÃå¡¦ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤òÇÛ¹ç
*⁴ ¥â¥í¥Ã¥³ÍÏ´ä¥¯¥ì¥¤Í³Íè¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ì¥¤¡Ê±ø¤ìµÛÃå¡¦ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁵ ¥³¥³¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó£Ë¡ÊÀö¾ô¡¦Êä½¤À®Ê¬¡Ë
*⁶ ²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó
*⁷ ¥·¥¯¥í¥Ø¥¥µ¥ó-1¡¤4-¥¸¥«¥ë¥Ü¥ó»À¥Ó¥¹¥¨¥È¥¥·¥¸¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¼«Âð¤ÇÇ»Ì©¥¹¥ÑÂÎ¸³
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÈ©¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤Û¤°¤¹²¹´¶À®Ê¬¤Î¥«¥ó¥Õ¥ë¡¦¥·¥ç¥¦¥¬º¬¥¨¥¥¹¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¿´ÃÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î´ÁÁð¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¡£
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢¤ÇÈ±¤äÃÏÈ©¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë²¹Îä¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÈ©¥±¥¢À®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢CICA¡Ê¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡Ë¤ä¥É¥¯¥À¥ß¤È¤¤¤Ã¤¿À°È©À®Ê¬¡ÊÊÝ¼¾¡Ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ó¤ì¤¬¤Á¤ÊÆ¬Èé¤ò·ò¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¡¸ý¥³¥ß
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÏË¢Î©¤Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¥á¤ÎºÙ¤«¤¤Ç»Ì©¤ÊË¢¤¬È±¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞË¢¤ÇÈ±¤ÈÃÏÈ©¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²¹Îä¸ú²Ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢ÃÏÈ©¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤Û¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¢ÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢È±¤ÎíÂ¤ß¤äÍí¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢È±¤ò1ËÜ1ËÜ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¡£¥Ì¥ë¤Ä¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿»ØÄÌ¤ê¤ÎÈ±¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇÈ±¤ò´¥¤«¤¹¤È¡¢È±¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥é¥µ¥éÈ±¤Ë¡£
´Å¤¤¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£°õ¾Ý¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÍâÄ«¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¹á¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¡SR¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾ïÉÊSR¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²ÊñÉÕ¤¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§500ml¡¿500ml¡¿¡Ê10ml¡Ü10ml¡Ë¡ß2
²Á¡¡³Ê¡§3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§LOFT¡¢PLAZA¡¢shop in¡¢¥Ï¥ó¥º¡¢ainz¡õtulpe¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ ¤Ê¤É
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹
Àö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¤¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë ¥¹¥à¡¼¥¹¡×¤«¤é¤â¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ñ¤µ¤Ä¤¡¦Íí¤Þ¤êÈ±¤â¤µ¤é¤µ¤é¤Ë
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹
¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¡ßÌþ¤·¤Î¹á¤ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¥ê¥Ú¥¢¤ò³ð¤¨¤ëÀö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¤¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë ¥¹¥à¡¼¥¹¡×¡£
ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¹â¤¤¡Ø¥±¥é¥Á¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¥ª¥¤¥ë*⁸¡ÙÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ðÈ±¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
*⁸ ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡Ë
ÌÓÀè¤Þ¤Ç¥ß¥Í¥é¥ëÊä½¤
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹
È±¤Î¥ß¥Í¥é¥ëÉÔÂ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¤ËÆâ³°¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡¢2¼ïÎà¤Î¥ß¥Í¥é¥ë*⁹ ¤òÇÛ¹ç¡£
¥ß¥Í¥é¥ëÈþÍÆÀ®Ê¬*¹⁰¤¬½ý¤ó¤ÀÈ±¤Î¿Ä¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ½¸ÃæÊä½¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ì¥¤¥ß¥Í¥é¥ëÀ®Ê¬¡È¥Õ¥à¥¹¥¨¥¥¹¡É*¹¹¤¬È±É½ÌÌ¤âÊä½¤¤·¤Þ¤¹¡£
*⁹ ¥°¥ë¥³¥ó»À°¡±ô¡¢Éå¿¢ÅÚÃê½ÐÊª
*¹⁰ ¥°¥ë¥³¥ó»À°¡±ô
*¹¹ Éå¿¢ÅÚÃê½ÐÊª
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹
¤µ¤é¤Ë¡¢3¼ï¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë*¹²¤¬È±¤ò¿»Æ©ÊÝ¼¾¡¢»ØÄÌ¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ðÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢·Ú¤¤¥ª¥¤¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È·Ú¤á¤Î¼Á´¶¤¬¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¡×¤ä¡ÖÈ±¤¬ºÙ¤á¡ÁÉáÄÌ¡¿È±¤¬½À¤é¤«¤¤¿Í¡×¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
*¹² ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý
Ç®¤òÌ£Êý¤Ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÊä½¤
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹
¥Ø¥¢¥À¥á¡¼¥¸¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ®¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÊä½¤¤¹¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢À®Ê¬*¹³¤òÇÛ¹ç¡£
È±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÁ°¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ±¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
*¹³ ¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥à¡Ý¦Ä¡Ý¥é¥¯¥È¥ó¡¢¦Ã-¥É¥³¥µ¥é¥¯¥È¥ó
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹¡¡¸ý¥³¥ß
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥Þ¥ë¥Á¥ª¥¤¥ë ¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡×¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤Î½Å¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÈ±¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬ÎÌ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼ê¶û¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â»ØÄÌ¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥µ¥é¥Ä¥äÈ±¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
´¥¤¤¤¿È±¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¹¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤¤È±¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤âÈ±Á´ÂÎ¤Ë¼«Á³¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½À¤é¤«¤¯´Å¤¤¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¥¥Ä²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºËü¿Í¥¦¥±¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê
²Á¡¡³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§120ml
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§LOFT¡¢PLAZA¡¢shop in¡¢¥Ï¥ó¥º¡¢ainz¡õtulpe¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ ¤Ê¤É
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º2ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ò¡¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤ò¤´Í÷¤ÎÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÂ¤ªÀè¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤È¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¤Î¥»¥Ã¥È¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤°¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤♡
¥×¥ì¥¼¥ó¥È³µÍ×
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º2ÅÀ¥»¥Ã¥È
¡¦¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¡SR¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾ïÉÊSR¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²ÊñÉÕ¤¡Ë
¡¦¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê
ÅöÁª¿ô¡§5Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00 ¡Á2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:59Ëø
±þÊçÊýË¡¡§X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram
Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿ÅÄ
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï½ç¼¡¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ú
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ú#¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡Û
±þÊç¤¹¤ëSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤«¤é±þÊç
¡¿— ¡ÚFORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡Û¿·ºî¥³¥¹¥á¤Î¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®💋✍ (@fortune_press) August 7, 2025
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å½©¸ÂÄê💛
¥Õ¥©¥í¡¼¡õRP¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È🎁
¡À
¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¹á¤ë✨
¥·¥ã¥ó¥È¥ê¡õ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Î
¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë🎯💘
¡@fortune_press ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤òRP
µ»öÆâ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨UP⤴️https://t.co/1IucsECBGF
8/21 17:59¡º pic.twitter.com/YY2hqiRYCo
¡FORTUNE¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¤«¤é±þÊç
¡FORTUNE¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¥³¥á¥ó¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡¢LINE¡÷¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤°¡Ø¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡Ù¤òÈ±¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ♡
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤«¤é2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡¢¡È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ØÆ³¤¯¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È SR¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¥ê¥Ú¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¥¹¥à¡¼¥¹¡×¤Î¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¡ª
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´±þÊç¤â¼õÉÕÃæ¡£
³§¤µ¤ÞÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤¢¤Ê¤¿¤âCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¡Ø¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡Ù¤Ç¡¢½©¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¡SR¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡×¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£