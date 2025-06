ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。6月1日(日)の放送では、「カラーシリーズ第8弾!『紫系』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

・1位:八神純子「パープルタウン 〜You Oughta Know By Now〜」・2位:Prince and the Revolution「Purple Rain」・3位:Mrs. GREEN APPLE「ライラック」・4位:一風堂「すみれ September Love」・5位:原由子「花咲く旅路」・6位:桑名正博「セクシャルバイオレットNo.1」・7位:レキシ「SHIKIBU feat. 阿波の踊り子」・8位:Jimi Hendrix「Purple Haze」・9位:DA PUMP「Purple The Orion」・10位:スピッツ「紫の夜を越えて」今回の「カラーシリーズ第8弾!『紫系』ソングTOP10」は、やや青みの濃い紫を表現する“すみれ色”や、あざやかな青紫を表現する“バイオレット”、和名が「ムラサキハシドイ(紫丁香花)」の「ライラック」などがランクインするなか、「パープル・レイン」と「パープルタウン」という、英語で直接“紫”を意味する言葉がタイトルの曲がワンツーフィニッシュという結果となりました。色彩心理学によると「紫」は、気品を感じさせつつも、ミステリアスなイメージもある感性の豊かな色、と言われています。キャッチーで人懐っこいアップテンポな曲から、深い優しさと、繊細さに満ちたバラード曲も入った今回のランキング。曲単位ではなく、ランキング全体から想像力をかき立てられるような、一言では表現できない「紫」の特徴を表現していたのではないでしょうか。鋼のような強い意志を持ちながら、笑顔も似合う、神秘的な魅力を持つ曲が揃ったTOP10となりました。次回6月8日(日)の放送テーマは、「感嘆詞シリーズ第7弾!『オー』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹