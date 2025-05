ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。5月4日(日・祝)の放送のテーマは「おでかけソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



今回のハピクロは「おでかけソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:奥田民生「イージュー★ライダー」・2位:ももいろクローバーZ「Sweet Wanderer」・3位:PUFFY「渚にまつわるエトセトラ」・4位:ケツメイシ「ドライブ」・5位:DREAMS COME TRUE「晴れたらいいね」・6位:YOASOBI「アドベンチャー」・7位:ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース「The Power Of Love」・8位:あいみょん「ハルノヒ」・9位:嵐「春風スニーカー」・10位:JUDY AND MARY「散歩道」今回の「おでかけソングTOP10」では、曲名に「ドライブ」が含まれる楽曲や、散歩・山登りを歌った曲、アミューズメントパークのテーマソング、“助手席で笑う君の声をBGMに走り出す曲”、さらには車内の情景を描いた曲など、“おでかけ”という言葉から連想される、まったく異なる10通りの情景が揃いました。登場する情景はそれぞれ異なりますが、多くの歌詞に共通していたのは、「おでかけ」を開放的に、そして前向きな一歩として描いている点です。見事1位に輝いた奥田民生さんの「イージュー★ライダー」は、“僕らの自由や青春は、今よりももっと素敵な向こう側へ行ける!”と、大らかに歌い上げるナンバー。納得のトップでした。行ってみたい場所を思い浮かべながら聴きたくなる、朗らかで胸が躍る楽曲が揃ったTOP10となりました。次回5月11日(日)の放送テーマは「画面の中へ飛び込もう! ゲーム主題歌TOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹