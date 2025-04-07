ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の第69弾となる『今日、好きになりました。ニュージーランド編』が2025年4月7日より放送開始だ。

参考：【写真】『今日好き ニュージーランド編』メンバー一覧

『今日、好きになりました。ニュージーランド編』では、継続メンバー3人、新規メンバー7人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。

『今日、好きになりました。ニュージーランド編』参加メンバー

・せり（松井芹）

学年：高校2年出身：福岡県身長：175cm告白された人数：4人告白した人数：2人恋愛経験：2人

・ゆうや（大鶴悠也）

学年：高校3年出身：福岡県身長：175cm告白された人数：6人告白した人数：3人恋愛経験：3人

・りくと（仲陸翔）

学年：高校2年出身：愛知県身長：170cm告白された人数：5人告白した人数：2人恋愛経験：2人

・おうが（桜我）

学年：高校2年出身：東京都身長：176cm告白された人数：なし告白した人数：1人恋愛経験：1人

・とうい（木村斗一）

学年：高校1年出身：東京都身長：175cm告白された人数：5人告白した人数：1人恋愛経験：1人

・みづき（秋山みづき）

学年：高校3年出身：東京都身長：160cm告白された人数：15人告白した人数：2人恋愛経験：3人

・ひなた（田中陽菜）

学年：高校2年出身：静岡県身長：153cm告白された人数：3人告白した人数：3人恋愛経験：3人

・はるあ（武田晴安）

学年：高校3年出身：岡山県身長：167cm告白された人数：7人告白した人数：なし恋愛経験：2人

・さわ（沙和）

学年：高校2年出身：東京都身長：153cm告白された人数：8人告白した人数：なし恋愛経験：2人

・もか（代田萌花）

学年：高校1年出身：広島県身長：161cm告白された人数：なし告白した人数：なし恋愛経験：0人

（文＝リアルサウンドテック編集部）