イタリア代表メンバー発表！ 初招集は2名…UNL準々決勝でドイツ代表と対戦へ
イタリアサッカー連盟（FIGC）は現地時間14日、今月開催のUEFAネーションズリーグ（UNL）に向けたイタリア代表メンバーを発表した。
イタリア代表はUNLグループA・グループ2を4勝1分1敗の2位で突破。今月はドイツ代表との2連戦で、20日に準々決勝第1戦（ホーム）、23日に第2戦（アウェイ）を戦う予定となっている。
今回の招集メンバーでは常連組に加えて、MFチェーザレ・カサデイ（トリノ）とDFマッテオ・ルッジェーリ（アタランタ）が初招集された。
発表されたメンバー25名は以下の通り。
▼GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ピエトロ・コムッツォ（フィオレンティーナ）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ガッティ（ユベントス）
マッテオ・ルッジェーリ（アタランタ）
デスティニー・ウドギー（トッテナム／イングランド）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
チェーザレ・カサデイ（トリノ）
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
サムエレ・リッチ（トリノ）
ニコロ・ロヴェッラ（ラツィオ）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
ロレンツォ・ルッカ（ウディネーゼ）
ダニエル・マルディーニ（アタランタ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（ナポリ）
マテオ・レテギ（アタランタ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）
イタリア代表はUNLグループA・グループ2を4勝1分1敗の2位で突破。今月はドイツ代表との2連戦で、20日に準々決勝第1戦（ホーム）、23日に第2戦（アウェイ）を戦う予定となっている。
今回の招集メンバーでは常連組に加えて、MFチェーザレ・カサデイ（トリノ）とDFマッテオ・ルッジェーリ（アタランタ）が初招集された。
▼GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ピエトロ・コムッツォ（フィオレンティーナ）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ガッティ（ユベントス）
マッテオ・ルッジェーリ（アタランタ）
デスティニー・ウドギー（トッテナム／イングランド）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
チェーザレ・カサデイ（トリノ）
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
サムエレ・リッチ（トリノ）
ニコロ・ロヴェッラ（ラツィオ）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
ロレンツォ・ルッカ（ウディネーゼ）
ダニエル・マルディーニ（アタランタ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（ナポリ）
マテオ・レテギ（アタランタ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）