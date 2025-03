町中華専門家が選ぶ。 今食べるべき東京の「炒飯」10選

町中華専門家の曾茂さんが選ぶ、今食べるべきいちおしの炒飯をご紹介します。

今、炒飯がアツい!これまで訪れた町中華は1,000店以上という町中華専門家の曾茂さんに、今食べるべきいちおしの炒飯を教えていただきました。素朴な玉子炒飯や、味噌を使った変わり種炒飯など。たっぷり10選お届けします。

1. 兆徳(本駒込)

玉子チャーハン 出典:YamaNe79さん

名物の「玉子チャーハン」は、シンプルな塩味ながらも驚くほど深い味わい。ふわふわの玉子とパラパラの米が絶妙に絡み、絶品の仕上がりです。お好みで卓上の自家製ラー油をかけると、さらに奥行きが深まります。チャーシュー入りで醤油味の「チャーハン」と食べ比べてみるのもおすすめ!

2. 四つ角飯店(立川)

究極チャーハンZero 出典:猫田課長代理さん

<店舗情報>◆中華 兆徳住所 : 東京都文京区向丘1-10-5TEL : 03-5684-5650

「究極チャーハンZero」は、貝柱や干しエビなどをふんだんに使った自家製XO醤を加えた、強烈な旨みが特徴的なチャーハンです。強火で炒められた香ばしさと、XO醬の旨みに昇天すること間違いなし。ボリューム満点なのも行列ができる理由の一つ。

3. 珍々軒(上野)

「炒飯」800円 出典:あきら先輩1120さん

<店舗情報>◆四つ角飯店住所 : 東京都立川市曙町1-16-5TEL : 042-522-3668

上野のガード下に佇む老舗町中華。こちらの炒飯は、上質なラードで炒めた香り高い一品です。卵の甘みがやさしく、刻んだチャーシューとネギが絶妙なアクセント。シンプルな味付けで、パラパラとしっとりの中間くらいの食感。上野の雑踏の中で食べる炒飯もまた格別です。

4. 紫金飯店(北表参道)

「玉子炒飯」950円 出典:うどんが主食さん

<店舗情報>◆珍々軒住所 : 東京都台東区上野6-12-2TEL : 03-3832-3988

紫金飯店は、薄焼き卵が炒飯を覆った姿が美しい「玉子炒飯」が名物の町中華。玉子とハムが入ったパラパラの炒飯は、どこか懐かしい素朴な味わい。北参道という地に相応しい、おしゃれで落ち着いた雰囲気も人気の秘訣でしょう。

5. 啓ちゃん(荻窪)

オムチャーハン 出典:ぴーたんたんさん

<店舗情報>◆紫金飯店 原宿店住所 : 東京都渋谷区神宮前2-35-9 1FTEL : 03-3404-7785

こちらの炒飯は、コッテリ系のしっかりした味付けでインパクトある味わいが特徴。客の多くが炒飯の上にふわトロ卵を乗せる「オムトッピング」を注文します。パンチのある炒飯とふわトロ卵が最高にマッチして、まさに炒飯の上位互換と呼べる一品。

6. 菜来軒(錦糸町)

「五目チャーハン」880円 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆中華屋 啓ちゃん住所 : 東京都杉並区天沼3-31-35TEL : 03-3392-0805

見た目のインパクトもさることながら、完成度の高い「五目チャーハン」が名物の町中華。炒飯の上にはエビ、カマボコ、チャーシュー、卵焼きがゴロゴロと盛り付けられています。中華鍋を振るベテラン女将の存在もまた味わい深い。

7. タカノ(堀切菖蒲園)

「チャーハン(スープ付き)」700円 写真:みつさん

<店舗情報>◆菜来軒住所 : 東京都墨田区石原4-19-4TEL : 03-3622-1712

チャーシューと赤い挽肉が入っているのが特徴的なこちらの炒飯。客の多くが「半チャーハンラーメン」を注文します。挽肉は食紅を使い赤色に仕込んでおり、チャーシューと挽肉のダブルの肉が楽しめる炒飯です。価格も両親的で、庶民の味方とも言える町中華。

8. 玉川屋酒店(蒲田)

チャーシューチャーハン 出典:Fuuma1978さん

<店舗情報>◆タカノ住所 : 東京都葛飾区堀切5-3-2TEL : 03-3690-0945

ビールに合う炒飯をおすすめするならこちら。名古屋の名店「人生餃子」の一番弟子が鍋を振るう老舗酒店から進化した町中華。「チャーシューチャーハン」は醤油ベースのガツンとした味わいにホロホロの極厚チャーシューでビールが止まりません。

<店舗情報>◆玉川屋酒店住所 : 東京都大田区西蒲田7-34-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

9. 開運中華 慶修(上板橋)

絶品チャーシューチャーハン 出典:かめ.comさん

こちらの炒飯は、ナルト、チャーシュー、ネギという王道の具材が使用され、米の甘みとラードの香りをしっかりと感じられる一品です。そこに自家製の極厚チャーシューを3枚盛り付けた「チャーシューチャーハン」は必食。開運中華という異名を持ち、ここでチャーハンを食べた客は、様々な幸運が舞い降りるとか。

10. 丸善(東小金井)

みそチャーハン 出典:mdoragonさん

<店舗情報>◆慶修住所 : 東京都板橋区東新町1-4-10TEL : 03-3955-4718

名物の油そばと共に人気があるのが「みそチャーハン」。仙台味噌をベースに、約10種類の材料を合わせて練り上げた自家製味噌を使うのが特徴。焼けた味噌の香りが米全体をまとい、一度食べたら忘れられない味わいです。

<店舗情報>◆丸善住所 : 東京都武蔵野市境5-17-12TEL : 0422-52-1341

※価格は税込です。

教えてくれた人

曾 茂(そう しげる)

「肉汁水餃子 餃包 六本木交差点」を経営する株式会社アールキューブ代表。幼い頃から両親が町中華を営んでおり、これまで訪れた町中華は1,000店以上。日本テレビ『行列のできる相談所』に町中華専門家として出演。28万人超えのYouTubeチャンネル『Gyoza Quest 毎日餃子TV』で全国の飲食店を紹介。

文:曾 茂、食べログマガジン編集部

