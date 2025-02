都市型音楽フェス「やついフェス」東京・渋谷エリアで開催、出演アーティスト＆チケット情報

音楽フェス「やついフェス(YATSUI FESTIVAL!) 2025」が、2025年6月21日(土)・6月22日(日)の2日間、東京・渋谷のSpotify O-EAST(オーイースト)やSpotify O-WEST(オーウェスト)など渋谷エリアの複数のライブハウスで開催される。

やついいちろうが主催する都市型音楽フェス「やついフェス」

2012年2月に初開催された「やついフェス」は、お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが主催する音楽フェス。1日の出演者数は日本最大級を誇り、音楽・お笑い・ミュージシャン・文化人を交えながら、渋谷エリアで連動して様々なライブを行う都市型の周遊フェスだ。

2025年も主催者であるDJ やついいちろうのほか、曽我部恵一、眉村ちあき、Helsinki Lambda Club(ヘルシンキ ラムダ クラブ)、PEDRO(ペドロ)、Homecomings(ホームカミングス)、POLYSICS(ポリシックス)、GOING UNDER GROUND(ゴーイング・アンダー・グラウンド)ら、個性豊かなアーティストたちが出演予定となっている。

出演アーティスト

■6月21日(土)

DJ やついいちろう / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / 柏木ひなた / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / the bercedes menz / sidenerds / the dadadadys / サニーデイ・サービス / SUSHIBOYS / 田中俊行 / 鉄火 / TENDOUJI / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / 新浜レオン / NOT WONK / PK shampoo / PEDRO / Helsinki Lambda Club / POLYSICS / 街裏ぴんく / mekakushe / 浪漫革命 / ワンダフルボーイズ



■6月22日(日)

DJ やついいちろう / 秋山璃月 / ぁみ / ALI / 171 / 井上園子 / エレ片 / 小山田壮平Band / 工藤祐次郎 / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / Cody・Lee(李) / 水中、それは苦しい / 超右腕 / SPARTA LOCALS / 曽我部恵一 / テレビ大陸音頭 / トリプルファイヤー / NONA REEVES / ハシリコミーズ / フー・ドゥ・ユー・ラブ / フラワーカンパニーズ / ベランダ / Homecomings / 眉村ちあき / 民謡クルセイダーズ / 山二つ



※第2弾出演アーティストラインナップ。

開催概要

「やついフェス(YATSUI FESTIVAL!) 2025」

開催日:2025年6月21日(土)・6月22日(日)

時間:開場/開演 11:30

会場:Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest 5F / Spotify O-nest 6F / Spotify O-Crest / デュオ ミュージック エクスチェンジ / クラブ エイジア / ロフトナイン渋谷 / WOMBLIVE

チケット

チケット取扱:イープラス

先着先行チケット販売期間 2月13日(木)12:00〜5月21日(水)23:59

価格:

・2日通しチケット 16,000円(各日D別)

・6月15日(土) 通常チケット 8,800円(D別)

・6月16日(日) 通常チケット 8,800円(D別)

・6月15日(土) VIPチケット 35,000円(D別) ※数量限定販売

・6月16日(日) VIPチケット 35,000円(D別) ※数量限定販売

・6月15日(土) U-20チケット 5,000円(D別) ※数量限定販売

・6月16日(日) U-20チケット 5,000円(D別) ※数量限定販売

