【PS Store 2,000以下セール】実施期間:2月26日まで

PlayStation Storeにて、2月26日まで「2,000円以下セール」が開催されている。

今回のセールでは、「ヴァルキリープロファイル-レナス-」が50%引きの1,375円、「Devil May Cry 5 Special Edition」が50%引きの1,995円、「龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル」が20%引きの1,584円など、様々なタイトルを安く購入できる。

ヴァルキリープロファイル-レナス-

Devil May Cry 5 Special Edition

龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル

(C) 1999, 2006, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

(C)CAPCOM CO., LTD. 2019, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SEGA