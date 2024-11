◆ピョン・ウソク、ナムグン・ミンら出演「韓流スタージャックS」

12月の衛星劇場は、最もHOTな俳優ピョン・ウソクやナムグン・ミンの懐かし映像を大放出! 2PMのテギョン出演ドラマ「ブラインド」や、年末恒例番組「田代親世の韓流総決算」も必見。1日デートを通じて、スターの素顔に迫る15分番組「韓流スタージャックS」の中から、人気俳優が出演した回をピックアップし、1日で一挙放送。

◆2PM テギョン「ブラインド」やシン・ハギュン「悪人伝記」も!

◆(G)I-DLE、LE SSERAFIMまで!アイドル出演バラエティを放送

今年「ソンジェ背負って走れ」で大ブレイクしたピョン・ウソク(2019年放送)は、俳優仲間のユン・ジョンソクとともに、行きつけのカフェや複合文化施設「コリアハウス」を訪れ、トークを繰り広げる。演技大賞の大賞常連俳優となったナムグン・ミン(2015年放送)は、観光バスツアーで出演ドラマのロケ地を回る旅へ。行きつけの海鮮料理店では、韓国ならではの食材に大パニック!?日本でも大人気のチ・チャンウク(2013年放送)の初々しい姿も! 普段は見られない俳優たちの素顔が満載だ。ドラマは、多くのヒット作を世に送り出しているスタジオドラゴンが手掛けた、テギョン主演のドラマ「ブラインド」がスタート。女子大学生が殺された“ジョーカー事件”から始まった、不可解な連続殺人事件の真犯人を探すべく奮闘する刑事の姿を描く。ミスリードに次ぐミスリードや、二転三転するする展開に翻弄されっぱなし! 真犯人とその黒幕の正体とは……。「御史<オサ>とジョイ〜朝鮮捜査ショー〜」のテギョンが、主人公のソンジュンを熱演。ソンジュンの兄で、地方裁判所の判事ソンフン役を「自己発光オフィス〜拝啓 運命の女神さま!〜」のハ・ソクジン、社会福祉士ウンギ役を「酒飲みな都会の女たち」のApinkのチョン・ウンジと、演技派俳優たちが顔をそろえる。9月に衛星劇場で日本初放送し、大きな反響のあった「悪人伝記」が、9日からアンコール一挙放送。本作は、理性的な弁護士が極悪人から“ある依頼”を受けたことで、悪に染まっていく過程を描く犯罪ノワールドラマ。「善」から「悪」に転落したドンスと、彼を悪の世界に引き込む“極悪人”ドヨン。最後に笑う悪人はどちらなのか。理性を失っていく主人公を、技巧派俳優シン・ハギュンが繊細な演技で魅せていく。危険でセクシーな雰囲気を漂わせるキム・ヨングァンとの演技対決には、ゾクゾクが止まらない。1ヶ月で全10話見ることができるこの機会をお見逃しなく。バラエティは「ヘミリイェチェパ」と「EXOのリレー映像記録〜心 for U-シウミン〜」の放送がスタート。「ヘミリイェチェパ」は、ドラマ、バラエティ、音楽……と、芸能界の様々な分野で活躍する女子6人の田舎生活を映すリアルバラエティ。この奇妙なタイトルは、Girl's Dayのヘリ、(G)I-DLEのミヨン、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、LE SSERAFIMのキム・チェウォンなど、出演する女子6人の名前の頭文字をとったもの。雪の中カラオケをしたり、イントロクイズでカバーダンスを踊りまくったり、はしゃぎまくる陽キャラ女子たちの姿に元気がもらえる。「EXOのリレー映像記録〜心 for U-シウミン〜」は、EXOに密着したリアルバラエティシリーズ「EXOのリレー映像記録」の第1弾。インテリアの打ち合わせでこだわりを見せたり、引っ越しパーティーでメンバーたちを料理でおもてなししたり、一人暮らしを始めたシウミンの新居ライフを公開。幼なじみとの旅行では「芸能人シウミン」から人間「キム・ミンソク」に戻って楽しむ姿にほっこり。幼なじみや同僚たちが語るシウミンの素顔にも注目だ。その他、「Red VelvetのLEVEL UP Project シーズン5」は、1ヶ月ですべて観ることができるので要チェックだ。

■放送情報

【韓国ドラマ】

「悪人伝記」

12月9日(月)放送スタート!

毎週(月)〜(金)午前6:15〜



出演:シン・ハギュン、キム・ヨングァン、シン・ジェハ

演出:キム・ジョンミン、キム・ソンミン/ 脚本:ソ・ヒ、イ・スンフン



「ブラインド」

12月13日(金)放送スタート!

毎週(金)午後11:00〜 ※2話連続放送

再放送 翌週(木)午後1:30〜 ※2話連続放送



出演:オク・テギョン(2PM)、ハ・ソクジン、チョン・ウンジ(Apink)

演出:シン・ヨンフィ/ 脚本:クォン・ギギョン



【バラエティ番組】

「Red VelvetのLEVEL UP Project シーズン5」

12月11日(水)アンコール放送スタート!

毎週(水)(木)深夜1:00〜

出演:Red Velvet



「ヘミリイェチェパ」

12月15日(日)放送スタート!

毎週(日)深夜1:15〜

再放送 翌週(金)午後1:00〜

※12月22日(日)は深夜1:20〜

※12月29日(日)は深夜1:00〜



出演:ヘリ(Girl's Day)、ミヨン((G)I-DLE)、リ・ジョン、チェ・イェナ(IZ*ONE出身)、キム・チェウォン(LE SSERAFIM)、パトリシア ほか



「韓流スタージャックS★俳優SP」

12月21日(土)

午後5:00〜 イ・スンジェ編

午後5:30〜 チェ・スジョン編

午後6:00〜 リュ・ジョンハン後編

午後6:30〜 チ・チャンウク編

午後7:00〜 チェ・ダニエル編

午後7:30〜 チュ・サンウク編

午後8:00〜 キム・ドンジュン(ZE:A)編

午後8:30〜 キム・ジソク編

午後9:00〜 ナムグン・ミン編

午後9:30〜 オ・ジホ編

午後10:00〜 キム・ミンジェ編

午後10:30〜 ソ・ジフン編

午後11:00〜 カン・ギヨン編

午後11:30〜 ピョン・ウソク編



「田代親世の韓流総決算2024」

12月28日(土) 午後7:30〜



「EXOのリレー映像記録〜心 for U-シウミン〜」

12月29日(日)放送スタート!

毎週(日)深夜0:00〜

出演:シウミン、EXO(特別出演)



