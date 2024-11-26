34ºÐ·§Ã«¼Ó´õ¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¥Ç¥å¥¨¥ë½÷²¦¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»Ò¤Î½µ´Ö¥Ù¥¹¥È11¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë
Æ®¾¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿·§Ã«¼Ó´õ¡£
34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÆîË¨²Ú¤È¤È¤â¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶¯¹ë¥í¡¼¥Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢·§Ã«¤Ï¥»¥ê¥¨A½÷»ÒÂè11Àá¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£·§Ã«¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¤Î¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥íÀï¤Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£
¡Ö·§Ã«¤Ïº£Àá¤ÇºÇ¤â¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ê13²ó¡Ë¡£¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿MF3¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·§Ã«¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë½÷²¦¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ä¹Ã«ÀîÍ£¤¬ºÇ¶¯¡ª¡ÖÆüËÜºÇ¶¯½÷»Ò11¿Í¡×¤ÎÇ½ÎÏ
¥í¡¼¥Þ¤Ï»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç2024Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤ë¡£