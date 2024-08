安心を届ける新たな業界基準を確立！水道修理のセーフリー「セーフリーアワード2024」受賞

トイレや水回りのトラブル発生時、すぐに駆けつけてくれる優良な水道事業者を選べるサイト「水道修理のセーフリー」は、トイレや水回りのトラブルに迅速に対応し、顧客から高い評価を受けている優良な水道事業者を選定し、全国2,694店舗の中から4業者選出し表彰しました。

セーフリーアワード2024

セーフリーアワード2024

■水道修理のセーフリーについて■

消費者が安心してサービスを受けられるよう、悪質な業者に対するけん制とともに優良事業者の発掘と顕彰を行っています。

近年、水回りの修理業者によるぼったくりが社会問題となっている中、同社は消費者からの「口コミ評価」や「料金」などをもとに厳しい審査を行い、質の高いサービスを提供している業者を紹介。

・地域毎の独自のおすすめ業者

・信用度の高い画像付きの口コミ(施工前後/請求書・領収書)

・口コミへの返信機能で事業者の対応が見える仕組み

上記のサービスにより、利用者が安心して水道修理業者を選べるメディア運営を行っています。

■セーフリーアワード実施の背景■

優良な事業者を表彰することにより、業界全体のモデルとなる事業者を共有し、他の事業者にもその目標を示します。

この取り組みは、事業者のモチベーション向上を図ると同時に、利用者がより安心して選べるプラットフォームになることを目的としています。

表彰された事業者は、高品質なサービスを提供することで、利用者の満足度を高め、信頼と評価を獲得しています。

安心して水道修理サービスを選ぶ環境が整い、より良い業界標準が確立されることを期待しています。

■選定基準と表彰事業者■

今回表彰された業者は、お客様からの支持が特に高かった企業です。

選定基準は下記の7項目となっています。

1. 依頼件数

2. 口コミの評価

3. 口コミへの返信

4. 口コミの内容

5. みんなの相談への回答

6. ページの魅力

7. 違反件数

表彰業者

金賞 :クリーンライフ

クリーンライフ

銀賞 :マルキンクリーン

マルキンクリーン

銅賞 :ミズのホットライン

ミズのホットライン

新人賞:エムプラス

エムプラス

