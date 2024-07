TWICE サナ、2年前の東京ドーム公演で号泣した理由を明かす「再契約前で不安だった」

TWICEのサナが、過去の東京ドーム公演で涙を見せた理由を明かした。TWICEは7月27日と28日、日本最大規模のスタジアムである日産スタジアムで、5度目のワールドツアーの一環として「READY TO BE in JAPAN SPECIAL」を開催した。約7万席規模の日産スタジアムは、確かな観客動員力はもちろん、1年間で数組しか公演ができないため“夢のステージ”と言われる場所だ。TWICEはデビュー10年目で、海外女性アーティストとしては初めて日産スタジアムで公演を開催する快挙を成し遂げた。

彼女たちは公演の終盤で「TWICEを応援して愛してくださるすべての方々に、さらに感謝する気持ちになる日です。デビューした時、『こんにちは。TWICEです』と紹介したことを覚えています。9人のメンバー、そしてONCE(TWICEのファン)がいたからこそ、TWICEの夢であった日産スタジアムのステージに立つことができました。会場に来ていただいて、満席にしていただき、ありがとうございます。これからも活動を一生懸命に頑張って、皆さんと再び会うその日を待っています」と挨拶した。サナは「2年前の東京ドーム公演でたくさん泣きました。当時は再契約の前だったので、TWICEが9人でステージに立つことができるのかという不安が大きくて、たくさん泣きました」と打ち明け、涙を見せた。彼女は「ONCEに心配をかけたくなかったので、幸せで泣いたと言ったのですが、実は全員ステージの裏でたくさん泣きました。そんな私たちがこのように、日産スタジアムで多くのONCEとこの瞬間を一緒に過ごしていることが本当に幸せです。メンバーにも感謝しています」と語った。TWICEのメンバーたちはサナを慰め、絆を見せた。TWICEは2023年4月のソウルを皮切りに、1年3ヶ月間、5度目のワールドツアーで世界27地域をめぐり、累計観客数150万人を記録した。