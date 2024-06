中川翔子、自身の「2億年収説」を全否定「そんなわけないやろー！」

タレントの中川翔子が、自らのYouTubeチャンネルで「【暴露】ネットに書かれてたデマについて説明します。」と題した動画を公開した。中川はネット上で書かれていた自身の年収が2億円を超えるというデマ記事について、その虚偽の内容と真実を暴露した。「そんなわけないやろー!」とキッパリと否定し、自身の収入に関する真実を語り始める。動画内では「お金のために頑張ると仕事の運から見放される」 という自身の信念や、「好きなことで食べていく」の難しさについても触れている。



中川は、ウェブサイト上で自身の年収が細かく記されており、ドラマ出演やCM出演、音楽活動など、様々な収入源が挙げられていたことに言及。しかし実際には、ウェブサイト上で言及されているような活動による収入は事実ではないこと、また多くの場合、大半の収入が様々な経費で消えていく実態を明かした。特にライブ活動に関しては、実際のところほとんど収入にならないことを強調し、「本当にライブって物販でちょびっとぐらいだよね」と現実を語った。



さらに、YouTube活動に関しても触れ、「広告代が下がってきた」との現状や、コロナ時代におけるYouTubeの重要性についても言及。記事の中で想定収入が5万円であることに「こんなに頑張って5万円」と驚くも、実際は「これ以上入っている」と明かされている。また、中川はファンクラブやアパレルなど様々な活動についても語り、それらから得る収益が決して自分の懐に入るわけではなく、例えばアパレルの収益は猫への寄付に回していることを説明した。



動画の最後には、「何よりも、応援してくださってる皆さん、見てくださってるお友達のみんな、一人一人の、おかげです」とファンに感謝の意を表し、「お仕事する時に、YouTube撮る時にも、見てくれてる一人一人のみんなが、寿命が延びますように、っていう愛の呪いをかけながら、心から思いながら」という感謝のメッセージで締めくくった。

