東京ディズニーランド/トゥモローランドにあるカウンタータイプのレストラン「ソフトランディング」

銀河の旅行者がひと息つけるスウィーツやドリンクのお店です。

そんな「ソフトランディング」が2024年6月1日より、約4年ぶりに営業再開されます。

東京ディズニーランド「ソフトランディング」メニュー

販売期間:2024年6月1日 〜 2024年9月30日

場所:東京ディズニーランド/トゥモローランド「ソフトランディング」

東京ディズニーランド/トゥモローランドにある人気アトラクション「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」

アトラクション体験後に目にするのがカウンタータイプのレストラン「ソフトランディング」

そんな「ソフトランディング」は2020年7月1日より営業休止していましたが、2024年6月1日から約4年(1431日)ぶりに営業再開!

ソフトクリーム専門店でしたが、6月1日よりアイスバーなどが提供されます。

ミッキーアイスバー(トロピカルフルーツ)

価格350円

東京ディズニーリゾートの定番食べ歩きフードである「ミッキーアイスバー(トロピカルフルーツ)」

「ミッキーマウス」のお顔形が魅力!

暑い日に食べたいさっぱりとした味が魅力のアイスバーです。

リトルグリーンまん

価格400円

ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクター「リトル・グリーン・メン」をモチーフにしたもちもちデザート。

チョコクリーム、カスタードクリーム、ストロベリークリーム3つの味が楽しめます。

マスカットアイス

価格350円

ディズニー映画『ピーター・パン』の人気キャラクター「ティンカー・ベル」がデザインされたパウチ型のアイス。

2024年春の新作メニューです。

ペットボトル

アクエリアス 250円

キリン 生茶 250円

スイーツの他に、気軽に水分補給ができるペットボトルも販売されます。

2024年6月1日より、約4年ぶりに営業再開される「ソフトランディング」

定番メニューだったソフトクリームの販売はありませんが、夏の暑いシーズンに気軽に水分補給がとれるレストランとして活用できます。

営業時間はパークの運営時間によって異なります。

天候、季節、時間帯によりクローズすることがあります。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 約4年ぶりの営業再開!東京ディズニーランド「ソフトランディング」メニュー appeared first on Dtimes.