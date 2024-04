Googleが2024年4月、FlutterやDart、Pythonチームで働く一部のエンジニアを解雇しました。Googleによると解雇理由は組織再編のためだそうです。Google lays off staff from Flutter, Dart and Python teams weeks before its developer conference | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/04/29/google-lays-off-staff-from-flutter-dart-python-weeks-before-its-developer-conference/

Hey folks! Kevin, product manager on Flutter and Dart here.



The layoffs were decided AT LEAST a couple of layers above our team and affected a LOT of teams. (I think I can say that). Lots of good folks got bad news and lots of great projects lost people.— kevmoo (@kevmoo) April 27, 2024

We're sad, but still cranking on hard on I/O and beyond.



We know ya'll care SO MUCH about the project and the team and the awesome ecosystem we've built together.



You're nervous. I get it. We get it.



You're betting on Flutter and Dart.



So am I. So is Google.— kevmoo (@kevmoo) April 27, 2024

Google layoffs hit Python and Flutter teams • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/04/29/google_python_flutter_layoffs/Googleは海外メディアのTechCrunchに対し、従業員の解雇を実施したことは認めたものの、具体的なチームや役割、解雇された人数については明らかにしていません。しかしインターネット掲示板のRedditでは、「Pythonチームで解雇の対象となったのは、内部のPythonランタイムとツールチェーンを管理し、OSS Pythonで作業していた人々で、複数の現役および元コア開発者と運営評議会メンバーが含まれている」との声が上がっています。GoogleのPythonチームでは、10人未満のエンジニアがツールの保守やタイプチェッカーの開発、Pythonユーザーのヘルプデスク的役割を担うなどの業務を行っていたことが、Hacker News上で報告されています。Googleの広報担当者であるアレックス・ガルシア=クマート氏は「2023年下半期から2024年にかけて、Googleの優先事項の最適化を進めるために多くのチームが作業効率を高めようとしています。その過程で作業レイヤーの削除やリソースの最適化が行われ、構造の簡素化が進み、従業員が最も革新的で重要な進歩と最大の優先事項に取り組む機会を増やしています」と語っています。また、クマート氏によると、今回の解雇は全社的なものではなく、通常の業務の一部である組織再編とのこと。さらに解雇の対象となったエンジニアにはGoogleが他部署で募集する職種に応募できる機会が与えられています。FlutterとDartチームでプロダクトマネージャーを務めるケヴィン・ムーア氏は「今回の従業員削減によって私たちの多くのチームに影響が生じました。多くの優秀な人材が悪い知らせを受け、多くの素晴らしいプロジェクトで貴重な人材が失われました」と述べており、FlutterとDartのチームも人員削減の影響を受けたことを明かしています。一方でムーア氏は「私たちは仲間を失った悲しみを乗り越え、I/Oなどに引き続き全力で取り組んでいます」と報告しました。Python運営協議会のトーマス・ウーターズ氏は「上司を含め、直接一緒に仕事をしたことがある多くのエンジニアが解雇されるのは悲しいです。しかし、GoogleはPythonチームを完全に廃止したわけではなく、そのチームをドイツ・ミュンヘンに拠点を置く別のチームと入れ替えました。今回解雇されたのは、この決定に納得がいかなかったエンジニアです」と述べています。